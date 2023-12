Meghan és Harry két gyermekükkel elhagyták Amerikát: ide menekültek a nyilvánosság elől

Harry herceg és Meghan Markle 2020 januárjában jelentették be, hogy visszalépnek a brit királyi családban betöltött hivatalos szerepüktől, mert szeretnék az állandó médiafigyelemtől távol tölteni a mindennapjaikat. Először Kanadába repültek, aztán Kaliforniába költöztek és jelenleg is itt élnek két gyermekükkel, a négyéves Archie-val és a kétéves Lilibettel. De úgy tűnik, most az Egyesült Államokat is szerették maguk mögött hagyni egy időre, ugyanis az ünnepek előtt Costa Ricára utaztak, ahol közel egy hetet töltöttek.

A CRHoy.com értesülései szerint Meghanék Zapotal, Nandayure és Guanacaste környékét fedezték fel az ottlétük alatt és erről néhány felvétel is nyilvánosságra került – például kiderült, hogy golfkocsival is kirándultak egyet a kislányukkal, Lilibet hercegnővel, aki apukája ölében utazott. A kisfiukat, Archie herceget nem lehet kiszúrni a képeken és a videókon, de a szülők egyébként is kifejezetten óvják a gyerkőceiket a nyilvánosságtól – idén például a karácsonyi képeslapra sem kerültek fel Vilmosék három gyermekével ellentétben.

A házaspár által létrehozott jótékonysági alapítvány, az Archewell tette közzé Harry és Meghan ünnepi üdvözlőlapját, amelyhez egy olyan fotót használtak fel, ami az idei Invictus Games szeptemberi záróceremóniáján készült. És bár Archie-t egy ideje nem láthattuk, az anyukája azért elmesélt róla egy tündéri történetet: kiderült, hogy a kis herceg fényképezőgépet kért karácsonyra, mert lenyűgözte őt Meghan fotós barátja, Misan Harriman, aki már több családi portrét is csinált Harry-éknek. „Misan megmutatta neki, hogyan kell fényképezni, amikor legutóbb találkoztunk vele” – árulta el Meghan.

Emlékszel még, milyen tündéri képek készültek Archie-ról a születésekor?

Meghan és Harry egyébként elég sok mindent elárult mostanában a magánéletükről, pedig elvileg vissza akartak vonulni a nyilvánosság elől...

