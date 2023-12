Minden eddigit felülmúl Katalin, Vilmos és a gyerekek karácsonyi üdvözlőlapja

A királyi családról rengeteget hallunk egész évben, ennek köszönhetően pedig már néha úgy érezzük, hogy ismerjük őket, sokszor pedig még térfelet is választunk, ha valamilyen viszályról kapunk hírt (Meghanék és Katalinék például egyértelműen két különböző tábort képviselnek).



A karácsonyi időszak viszont az a ritka pillanatok egyike, amikor a béke, a szeretet és a család a legfontosabb dolgok, és azt is elfelejtjük, hogy a királyi család tagjai között valaha is volt nézeteltérés.



Ebben pedig csak még jobban megerősít minket Katalin, Vilmos, és a gyerekek, György, Sarolta és Lajos 2023-as karácsonyi üdvözlőlapja:

forrás: Getty Images Vilmos herceg, Katalin hercegné, György herceg, Sarolta hercegnő és Lajos herceg a 2023-as karácsonyi üdvözlőlapon a Kensington-palotában

Az idei portré egyébként nemcsak sokkal előbb került ki, mint az eddigiek, de a stílusa is teljesen más; ez az első karácsonyi családi kép Katalinékról, ami fekete-fehér, a beállítás és a koncepció persze egyáltalán nem véletlen! A portré kísértetiesen hasonlít Diana hercegné és Károly 1984-es karácsonyi üdvözlőlapjához, amin Vilmos és Harry is szerepelnek.



Katalinék így természetesen idén sem okoztak csalódást, azon pedig csak ámulunk, hogy a gyerekek, György, Sarolta és Lajos mennyit nőttek az elmúlt időszakban.