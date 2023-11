A legédesebb fotó, amit látni fogsz: Meghan, Harry és a gyerekek boldogabbak, mint valaha

Meghan Markle és Harry herceg esete tökéletes példa arra, hogy nem érdemes kapaszkodni valamibe, ami nem szolgál téged, csak árt neked. Mióta függetlenedtek a királyi családtól, az életük teljesen megváltozott és boldogabbak, mint valaha.

Ha a királyi család szigorú falai között élnék az életüket, valószínűleg soha nem lett volna alkalmuk arra, hogy halloweenkor a cuki jelmezbe öltöztetett Archie-val és Lilibettel járják az utcákat és élvezzék a Csokit vagy csalunk játékot.

Meghan Markle és Harry herceg imádják a halloweent

Harry herceg és Meghan Markle első közös halloweenjüket egy apokalipszis-témájú partin ünnepelték Torontóban, Eugenie hercegnővel és férjével, James Brooksbankkel. A pár inkognitóban maradt, mivel Harry s barátja, Tom Hardy "Mad Max" jelmezét kölcsönözte, míg Markle terepszínű felsőt, szakadt fekete rövidnadrágot és neccharisnyát viselt.

A halloween iránti szeretetüket pedig gyermekeiknek is átadták, idén is együtt gyűjtötték a csokikat Montecitóban. Meghan Markle és Harry herceg úgy töltötték halloween éjszakát, mint a legtöbb szülő Amerikában: csokit vagy csalunkat játszottak a gyerekeikkel. Azonnal fel is bukkant róluk egy fotó, amelyen Sussex hercege és hercegnéje a 4 éves Archie-val és a 2 éves Lilivel sétál a kaliforniai Montecitóban. Meghan a rózsaszín jelmezbe öltözött Lili, míg Harry Archie kezét fogta. Archie úgy tűnik, idén csontváznak öltözött.

A hercegi pár kerülte a feltűnést, Meghan farmert, fekete sapkát és fekete felsőt viselt. Harry pedig egy szürke hosszú ujjú felsőt, farmert és egy fekete baseball sapkát. Harry és Archie narancssárga tökös vödröket vittek a kezükben, amibe az édességet gyűjtötték.

Hihetetlenül édesek:

ha még mindig halloween-lázban égsz:

Galéria / 10 kép 10 Halloween tök díszítési ötlet, amibe nyugdtan belevonhatod a gyereket is Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Ezeket a vicces pillanatokat

neked is látnod kell:

Galéria / 6 kép 7 vicces pillanat, amikor a királyi család gyerekeit rosszalkodáson kapták Megnézem a galériát