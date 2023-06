Meghan és Harry vajon örökre együtt maradnak? A csillagjegyük sok mindent elárul a kapcsolatuk jövőjéről

Nem telhet el úgy nap, hogy ne halljunk vagy olvassunk valami meghökkentő hírt Meghanről és Harryről, ezek nagy része ráadásul nem is a legpozitívabb szokott lenni... Legutóbb például azt tudtuk meg, hogy a Spotify felbontotta a szerződését a házaspárral, és mivel Meghan csapata megijedt, úgy döntöttek, hogy muszáj helyrehozni a hercegné hírnevét. Ennek kapcsán pedig állítólag már sikerült is megegyezniük a Diorral, ez pedig azért is lenne nagy dolog, mert a királyi családból még senki nem adta az arcát ilyen nagy divatcégeknek (persze okkal).



Ami viszont érdekes, hogy mostanában mintha mindig arról hallanánk, hogy Meghan hogyan és miként akarja magát eladni, reklámozni és megszerettetni, Harry herceg viszont eléggé a háttérben marad közben... Ez persze nem jelent semmit, mi viszont most úgy döntöttünk, hogy részletesen kielemezzük a kapcsolatukat, méghozzá az asztrológia segítségével! Felkészültél? Akkor kezdjük is!

Napjegy

Meghan: Oroszlán

Harry: Szűz

Az asztrológia szerint Meghan és Harry nem maradna örökre együtt, ha csak a napjegyeiket (csillagjegy) vennénk figyelembe. Ez alapján ugyanis Meghan egy hihetetlenül erőszakos, sokszor egoista személy, aki imádja, amikor középpontban van, emellett lételeme a káosz és az izgalom. Ezzel szemben a Szűz csillagjegyű Harry ennek pontosan az ellentétje, hiszen a Szűzek utálják a nagy felhajtást, szeretnek a háttérben mozgolódni, ráadásul az Oroszlánokra jellemző káosztól egyenesen rosszul vannak, hiszen mindenük a precizitás és a pontosság. Nem meglepő, ha ez a két csillagjegy általában nem szokott egymás mellett kikötni, ha pedig mégis egymásra találnak, akkor rövid időn belül elválnak útjaik. Meghan és Harry esetében ez láthatóan nem így van, amire a többi jegyük ad magyarázatot.

Felkelő jegy (aszcendens)

Meghan: Rák

Harry: Bak

Harry és Meghan felkelő jegyei által sokkal inkább megismerhetjük őket, és azt, hogy miért is egészítik ki egymást. A Rák a legérzelmesebb jegyek közé tartozik, az otthon, a biztonság és a szeretet számára a legfontosabb, ehhez pedig mindent képes megteremteni a Bak, aki felelősségteljes és mindig tudja, mi a kötelessége. Vitáknál persze problémát okozhat, hogy a Rák mindent kimond, amit érez, ráadásul nagyon érzékeny, míg a Bakból csak harapófogóval lehet bizonyos dolgokat kiszedni, ráadásul sokszor észre sem veszi, ha megbántotta az extra érzékeny Rákot...

Holdjegy

Meghan: Mérleg

Harry: Bika

A dolog itt válik csak igazán érdekessé, Meghan és Harry holdjegyei ugyanis csodálatos kompatibilitást mutatnak. A Mérleg holdjegyű Meghan hihetetlenül romantikus és vágyik a figyelemre, míg a Bika, ha egyszer igazán megszeret valakit, örökre kitart mellette, és mindig el fogja árasztani rengeteg szeretettel és gondoskodással. Ráadásul a Mérleg bizonytalanságát a Bika szuperül tudja ellensúlyozni, hiszen igazi támaszt nyújt neki, és segít a kisebb és nagyobb döntésekben is. Valószínűleg Meghan és Harry tehát a holdjegyeik miatt passzolnak össze, ez pedig azt vetíti előre, hogy akár még örökre is együtt maradhatnak!



