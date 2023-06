Nincs is annál kínosabb, mint amikor valakit hazugságon kapnak. Meghan Markle-nek és Harry hercegnek ez a ferdítés most sok-sok millióba került.

Néhány nappal ezelőtt a Spotify és a hercegi pár közös nyilatkozatot adott ki, amelyben bejelentették, hogy elválnak útjaik.

Meghan és Harry Archewell Audio nevű vállalata 2020 végén 20 millió dolláros exkluzív szerződést kötött a Spotify-jal, mivel a királyi családtól való elszakadásuk után megpróbáltak anyagilag függetlenedni.

Meghan a podcastjában számos hírességgel készített interjút, köztük Paris Hiltonnal, Mariah Careyvel és Serena Williamsszel. Mivel a podcast nagy népszerűségnek örvendett és valóban fontos, nőket érintő témákat feszegettek, sokan nem értik, miért döntöttek úgy, hogy elkaszálják. Egy Spofity-nál dolgozó személy viszont most érdekes információkat szivárogtatott ki, melyek sok mindent megmagyaráznak, és ha igazak, az végtelenül kellemetlen helyzetbe hozza Meghant. Ismét.

Meghan mindenkit átvert?

Az informátor szerint Meghan Markle csalt a felvételek készítése során és hiába a hangzatos interjúalanyok, valójában a hercegné nem beszélgetett velük. A vendégekkel állítólag egy szerkesztő beszélgetett, ő készítette az interjúkat, Meghan pedig később úgy tett, mintha ott lett volna.

Az egyik vendég, Allison Yarrow New York-i újságíró is elszólta magát arról, hogy nem a hercegnével, hanem Meghan csapatának egyik tagjával beszélgetett a műsor során. Meghan pedig gyakorlatilag csak az arcát és a hangját adta a műsorhoz, a valódi munkát nem ő végezte.

Sokak szerint ez a csalás vezetett a szerződés felbontásához és ahhoz, hogy Meghan és Harry 20 milliótól estek el.

A szerződés felbontását követően Sussex hercege és hercegnéje kérelmet nyújtott be, hogy kizárólagos jogokat szerezzenek az "Archetypes" szóra, ami a podcastjuk neve, de az amerikai szabadalmi és védjegyhivatal ezt is elutasította. Az elutasítás oka, hogy "fennáll az összetévesztés valószínűsége" egy már létező márkával, az Archetypes LLC-vel, ami egy arizonai székhelyű cég, amit még 2015-ben jegyeztek be és "táplálkozással, szexualitással, pszichológiai önfejlesztéssel" kapcsolatos könyveket forgalmaznak.

Úgy tűnik, nagyon rájár a rúd Meghan.re és Harry-re. De lehet, hogy Meghan megoldja a helyzetet és a Dior arcaként kaszál majd nagyot? Úgy tűnik, ez a terve!

Láttad már Meghan és Harry dokusorozatát? Rengeteg titokra fény derül belőle. Mutatjuk a legnagyobbakat:

Galéria / 10 kép Titkok, amelyekre fény derült Meghan Markle és Harry dokusorozatából Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Testbeszéd-szakértők is kielemezték már Harry és Meghan viselkedését. Sok mindent leszűrtek belőle:

Galéria / 10 kép Testbeszéd-szakértők kielemezték Meghan és Harry fotóit az elmúlt évekből Megnézem a galériát