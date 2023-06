Az biztos, hogy Meghan és Harry rengeteg embert magára haragított az elmúlt években, és már egyre kevesebb olyan személy van, aki tényleg támogatja a párt... Ez persze egyáltalán nem véletlen, hiszen mióta úgy döntöttek, hogy minden királyi kötelezettségüktől visszalépnek, és Anglia helyett inkább Los Angelesben élnek tovább, csak egyre több és több botrány van körülöttük.



Nem csupán botrányos interjúik miatt, de netflixes dokumentumsorozatuk is hatalmas nemtetszést váltott ki, annak ellenére, hogy Meghan és Harry célja pont az lett volna, hogy az emberek végre megértsék, hogy miért is hagyták hátra királyi életüket.



Ráadásul az sem tesz valami jót a hírnevüknek, hogy nemrég a Spotify is csúnyán kihátrált Meghan mögül, podcastsorozata, az Archetypes ugyanis nem kapott zöld utat egy esetleges következő évadra, sőt, ami még kellemetlenebb, a Spotify ügyvezetője, Bill Simmons kicsinyes szélhámosnak nevezte a párt...



Nem áll jól tehát a pár szénája, egy informátor elmondása szerint viszont épp ezért hatalmas változásokra számíthatunk a jövőben, ugyanis Meghanék csapata a William Morris Endeavour ügynökség segítségét kérte ahhoz, hogy helyrerakják Meghan imázsát és teljesen új színben tüntessék őt fel.



A nevét elhallgató informátor szerint ráadásul nagyon valószínű, hogy Meghan a francia Dior divatházzal ír alá hamarosan egy szerződést, ami abszolút egyedülálló lesz, ha tényleg létrejön. A királyi család tagjai ugyanis csak és kizárólag jótékony ügyek mellett állhatnak ki, épp ezért nem képviselhetnek nagyobb márkákat, így nem meglepő, ha ilyen szerződés és együttműködés még soha nem történt a királyi család történetében...



Az, hogy ehhez mit fog szólni Harry rokonai, azt nem tudni, bár valószínűleg a netflixes dokusorozat és Harry könyve után már semmin nem lepődnek meg...



