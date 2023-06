Most lebukott: Egy testbeszéd-szakértő elemezte Katalin viselkedését, az eredménytől pedig leesett az állunk

A brit királyi családot senkinek nem kell bemutatni, hiszen még az is ismeri őket, akit nem annyira érdekelnek az uralkodók élete, hála a rengeteg cikknek, ami naponta megjelenik róluk...



A minap pedig megrendezésre került az év egyik legnagyobb eseménye a királyi család életében, méghozzá a Trooping the Colour, ahol a brit hadsereg legrangosabb ezredei tisztelegtek az uralkodó előtt azzal, hogy felvonultak a születésnapja alkalmából. Az egyik legnagyobb meglepetés pedig egyértelműen maga Károly volt, akinegy Noble nevű lovon lovagolt a felvonuláson, ez pedig azért volt hatalmas dolog, mert több mint 37 év óta ő volt az első uralkodó, aki ezt megtette.



Miután a Buckingham-palotából a parádéra lovagolt, felsorakozott Vilmos herceg, Anna hercegnő és Edward herceg mellé - akik szintén lovon ültek -, míg Katalin és Kamilla egy emelvényről figyelték az eseményeket.

forrás: Getty Images

Egy ponton viszont úgy tűnt, hogy Károly nem kicsit küszködik túlságosan izgatott paripájával, Judi James testbeszéd-szakértő szerint ekkor történt a legmeglepőbb dolog az eseményen



„Amint Károly megérkezett a tribün mellé, egyértelműen elkezdett panaszkodni Kamillának, aki ahelyett, hogy támogatóan mosolygott volna rá, a testbeszédéből kiderült, hogy egy nagyon szigorúnak látszódó beszédet tartott neki, amihez a homlokráncolás is hozzátartozott. Katalin ekkor egy pillantást vetett a kínos beszélgetésre, majd azonnal és elég feltűnően elfordította a fejét, mint aki teljesen ki akar maradni ebből az egész helyzetből.”



Úgy tűnik tehát, hogy még a királyi családon belül is vannak kínosabb pillanatok, és van, hogy Katalin látványosan kivonja magát a dolgokból... Egyesek szerint ez egyértelmű jele volt annak, hogy Katalin nem bírja annyira Kamillát, és nem érett vele egyet azzal kapcsolatban, ahogy Károlyra „rászólt”, ahelyett, hogy támogatta volna...



