Egy szájról olvasó szakértő leleplezte a királyi családot: Károly keményen odaszúrt Kamillának?

A brit királyi család élete mindig is nyitott könyv volt a nyilvánosság számára, azonban az elmúlt években már nem kicsit érezzük azt, hogy olyan, mintha egy szappanoperát néznénk, és akárcsak egy sorozatban, itt is vannak kedvenceink és olyan „szereplők”, akikkel nem mindig szimpatizálunk döntéseink miatt.



Mióta ráadásul elindult A korona című sorozat, az emberek még több részletet tudhattak meg például Károly, Diana és Kamilla szerelmi háromszögéről, aminek köszönhetően rengetegen elkezdték utálni Kamillát, és őt hibáztatják azért, amiért Diana hercegné annyit szenvedett Károly mellett.



Az idő viszont azt bizonyítja, hogy Károly és Kamilla tényleg szeretik egymást és kitartanak egymás mellett, a hétvégén megrendezett Trooping the Colour eseményen (zászlós díszszemle) viszont volt egy pillanat, ami megakadt a szeme egy szájról olvasó szakértőnek (Jeremy Freeman)...

forrás: Getty Images

A királyi család épp az erkélyen köszöntötte a brit népet, és miközben lelkesen integettek, Kamilla Károly vállára tette a kezét, visszahúzta őt és a következőket mondta:



„Nehogy elmenj, tudod, hogy nem tudok egyedül visszamenni!”



Károly viszont egyáltalán nem kedvesen reagált, úgy, ahogy mind elképzelnénk, ő ugyanis ezt válaszolta:



„Ó, te jó ég!”



Bár Károly válasza nem volt túl pozitív, valószínűleg az ő kapcsolatukba belefér ennyi csipkelődés, és szinte biztos, hogy Kamilla nem sértődött meg férjére.



Hirdetés

