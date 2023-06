Katalin hercegné mindig törekszik rá, hogy a nyilvános eseményeken néhány szót váltson a rajongóival. Általában udvarias kérdéseket tesz fel, érdeklődik arról, hogyan érzik magukat, honnan jöttek, és a jól bevált királyi protokollt alkalmazza, hogy mindig kedvesnek tűnjön.

De olyan is előfordult, hogy Katalin hercegné felhagyott a sablon szöveggel és megmutatta valódi személyiségét, amit mi kifejezetten kedvelünk, hiszen laza és humoros. Mostanában gyakran szelfizik a tömeggel és egy alkalommal előfordult, hogy egyik rajongója megkérte, hogy hívja fel a nővérét telefonon, Katalin hercegné pedig igent mondott, megfogta a hölgy telefonját és felhívta annak nővérét, aki valószínűleg eléggé ledöbbent, amikor Katalin hercegné bemutatkozott a vonal másik végén.

Nemrég egy nyilvános eseményen azt is elárulta, mire vágyik leginkább. A nyaralások időszakában már mindenki a pihenésen gondolkodik és azt hihetnénk, hogy Katalin hercegné luxusutazásra, egzotikus környezetre vágyik, hiszen megtehetné. De nem! Számára nagyon különleges, de egyáltalán nem távoli helyszínre szeretne elutazni a családjával.

Vilmos és Katalin Wales-ben éltek miután összeházasodtak, sőt György herceg születésekor is még ez volt a lakhelyük. Ezért a hercegné szívében különleges helyet foglal el Wales, sőt most azt is elmesélte, hogy nagyon hiányzik neki az Anglesey sziget, és hatalmas vágya, hogy elvigye a gyerekeit Wales-be és eltöltsenek egy kis időt együtt a tengerparton.

Gondoltad volna, hogy Katalin hercegnének ilyen hétköznapi vágyai vannak Igen, sosem volt elszállva. Nem.

Igaz, hogy Katalin hercegné a címéhez képest visszafogott életet él, többször viseli ugyanazokat a ruhákat, sőt néha még a fast fashion ruhadarabokat is felveszi. De ennek ellenére volt néhány alkalom, amikor elképesztően drága ruhát viselt. Mutatjuk, melyek volt ezek:

Ez az összeállítás pedig azt bizonyítja, hogy Katalin hercegné nem csak luxus darabokat visel!

