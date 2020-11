Az egészséged érdekében muszáj gyümölcsöket és zöldségeket enned, ez eddig sem volt kérdéses. Azonban szakértők szerint van egy bizonyos finomság, amit ahhoz képest, hogy milyen csodálatos hatásai vannak, nagyon kevesen esznek rendszeresen. Ez nem más, mint a málna, ami a gyümölcsök körében a legmagasabb rosttartalommal rendelkezik!

És hogy miért olyan fontos a rost? Több oka is van! Egyrészt megszabadítja a testedet a méreganyagoktól, javítja a gyomrod egészségét, és csökkenti az itt lévő gyulladásokat, amelyek hosszú távon komoly problémákat (például autoimmunbetegség kialakulását) idézhetik elő. Ez egyébként a fogyókúrázóknak, súlyproblémákkal küzdőknek is fontos lehet, hiszen az egészséges emésztés az első lépés a fogyás felé.

A roston túl a málna tele van C-vitaminnal, mangánnal, K-vitaminnal, valamint vassal és magnéziummal - többek között, hiszen ezt a listát még folytathatnánk egy darabig. A benne lévő antioxidánsok az oxidatív stresszel is felveszik a küzdelmet, ráadásul a fiatalos megjelenésért is felelnek, úgyhogy megéri enni!

Egyetlen bögre málnában 8 gramm rost van, ami a napi szükséges bevitel 32%-a. Ez azért fontos, mert például Amerikában az emberek átlagosan kábé 10-15 gramm rostot fogyasztanak egy nap alatt, ami jóval kevesebb, mint az ideális mennyiség. Azonban ha a müzlidben lecseréled a banánt málnára, teszel belőle a joghurtba, málnás smoothie-t iszol, esetleg palacsintába teszed, máris megtettél egy lépést a napi bevitel felé!

Persze felmerül a kérdés, vajon a többi hasonló gyümölccsel (áfonya, eper) is ez a helyzet? Igazából ezek is egészségesek, és naná, hogy jó ötlet enni őket, de közel sem tartalmaznak annyi rostot, mint a málna, így ezt a versenyt ő nyerte. Noha télen nem nagyon van lehetőséged frissen vásárolni ezt a gyümölcsöt, jó hír, hogy a fagyasztott változat is megteszi!

Íme még néhány gyümölcs és zöldség, ami extrán magas vitamintartalommal rendelkezik:

