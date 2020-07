3 ok, amiért érdemes málnát enned, ha gyönyörű bőrt akarsz

Ha rendszeresen eszel málnát, annak tényleg csodás hatása lesz az immunrendszerre: javítja az emésztést, erősíti a szervezet ellenálló képességét, véd a fertőzések ellen, jót tesz a női szerveknek, és még a memóriát is fejleszti.

Szerencsére a bőrre is hat, és nem is akárhogyan - így ne csak jófajta arckrémekben gondolkodj, de iktasd be az étrendedbe a málnát is!

Megállítja az idő előtti öregedést

A málna C-vitaminban nagyon gazdag, erős antioxidáns hatású, ezzel megakadályozza, hogy a szabad gyökök károsítsák a bőrsejteket. A málna a ráncok elleni küzdelemben is kiemelkedően hatékony, és friss ragyogást ad az arcbőrnek.

Csodát tesz a száraz bőrrel

Ha kifejezetten száraz a bőröd, akkor nagyon hasznos lenne sok málnát enned, a gyümölcs Omega 3 és Omega 6 tartalma ugyanis nagyban hozzájárul az állagának javításához. Sőt, az ekcémás bőrnek kifejezetten jót tesz!

Szuper bőrfeszesítő

Feszesebb, tónusosabb arcbőrre vágysz? Egyél málnát, a gyümölcs ugyanis kiváló pórusösszehúzó hatással bír.

Ugye, meghoztuk a kedved a málnához? Ne feledd, nem csak enni érdemes: arcmaszknak is tökéletes! Egy marék málnát törj össze, keverj bele egy evőkanál görög joghurtot, vidd fel az arcodra, és hagyd hatni 15 percig. Meseszép lesz tőle a bőr!

