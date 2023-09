Napjainkban nem egy, nem két híresség vállalta be, hogy a nevét kellemetlen, ciki esethez vagy éppen botrányos emberekhez kötve jegyezzék meg. Míg a világ leghíresebb filmcsillagai és szupersztárjai a gyenge alakításaikat is szívesen kitörölnék az emlékezetünkből, addig magyar celebjeink kicsit sem érzik rosszul magukat, ha eszükbe juttatjuk, mikor és hogyan is lettek ismertek.

A következő válogatásban azonban olyan ismert, magyar hírességeket gyűjtöttünk össze, akik valószínű - legalábbis reméljük - bánják, hogy így tettek szert ismertségre, ám ehhez más késő bánat...

Lássuk, kik ők!

Galéria / 5 kép Magyar sztárok, akik ciki módon lettek ismertek - ma már inkább elfelejtenék Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Ha olvasnál még magyar sztárokról!

Galéria / 6 kép Van, aki a közösségi médiában is neki ment a másiknak: magyar sztárok, akikről mindenki tudja, hogy ellenségek Megnézem a galériát