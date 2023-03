Van, hogy az ösztön viszi rá az embert, vagy a kaland, az újdonság érzése, de olyan is van, amikor egyszerűen az érzelmeknek képtelenek ellent mondani az emberek. Akár boldog kapcsolatban élünk, akár nem, megesik, hogy az élet máshogy alakul, és olyat sodor elénk, akit mindennél jobban szeretünk.

A hollywoodi sztárok körében többen is vannak, akik végül a szeretőjükben találták meg az igazit, ez alól pedig a magyar hírességek sem kivételek. Volt, aki hideget és meleget is kapott, hogy kimert lépni a kapcsolatából, hogy új életet kezdjen azzal, akivel már titokban is minden percét szerette együtt tölteni, de olyan is akadt, aki szó szerint a családját hagyta el azért, hogy ismét boldog legyen.

Lássuk, kik ők!

Galéria / 5 kép Híres magyar emberek, akiknek a szeretője végül a párja lett Megnézem a galériát

