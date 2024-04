5 tipp a helyiektől, hogy a legjobb élményeket szerezd Horvátországban 2024-ben

Ha nyár, akkor egyértelmű, hogy Horvátország jut az eszünkbe, de tavasszal, ősszel és akár télen is érdemes ellátogatni déli szomszédjainkhoz. A gyönyörű tájak és a történelmi látnivalók mellett rengeteg fesztivál, kulturális rendezvény, program és természeti látványosság vár egész évben. Ha egyszer ellátogatsz Horvátországba, újra és újra vissza fogsz vágyni.

Lazulj a világ legszebb strandjain!

Ha a nyaralásodat egy idilli tengerparton képzeled el, nem kell messzire utaznod, vedd az irányt Horvátország felé! A 6278 km hosszú tengerparton egymást érik a képeslapra illő strandok, a víz kristálytiszta, és bármelyik partszakaszt választod, mindegyik Insta kompatibilis, és szuper szelfiket készíthetsz.

A horvát tengerpartok a világ legszebbjei között vannak: Brač szigetének fehér kavicsos strandjai, vagy a türkizkék Sakarun strand Dugi Otok szigetén, illetve a Rab-szigeten elterülő Lopar-öböl homokos strandja, a Rajska strand is meseszép.

A legismertebb és az egyik legpezsgőbb a dubrovniki Banje strand, de ha csendesebb partszakaszra vágysz, akkor a Korčula és Lastovo eldugott strandjaiért odaleszel! A Vis-szigetek idilli strandjai háttérképnek is beillenek, ha pedig pezsgésre vágysz, akkor a pagi strandokon lazíts, ha pedig szörföznél, arra a brači strandja tökéletesen alkalmas lehet számodra!

Fürdő, Dubrovnik. Fotó: Zoran Jelača



Látogass el a legmenőbb zenei és gasztro fesztiválokra!

Bármelyik évszakban utazol Horvátországba, biztos, hogy nem fogsz unatkozni! Számos gaszro esemény, kulturális rendezvény és fesztivál vár rád. Gyönyörű környezetben lazíthatsz, bulizhatsz, és megismerheted a gazdag horvát kultúrát.

Áprilisban Lovranban szuper élményeket szerezhetsz a Spárganapokon, júniusban ugyanitt a Cseresznyenapokon kóstolhatsz finomságokat. De ha épp szeptemberben mennél Horvátországba, akkor ne hagyd ki Svetvinčenatban a Sajtfesztivált!

Júniusban, Zágrábban lesz az In Music Fesztivál, ahol a Röyksopp, a Gossip és a The Smashing Pumpkins is fellép. Ha pedig az elektronikus zenéért rajongsz, akkor júniusban a Hideout Fesztiválon a helyed Novalján! Akkor is vár program, ha a komolyzenét kedveled: augusztusban az Opera Hetet ne hagyd ki Korčulán!

Pag, Hideout fesztivál

Kóstold meg a horvátok legfinabb ételeit!

Ha jót akarsz enni és inni, mindenképpen próbáld ki a horvát konyhát és borokat, mert elképesztő finomak! Szlavóniától kezdve Zagorjén és Likán keresztül, Isztriáig és Kvarnerig, majd Dalmáciáig és a Dubrovnikig mindenhol olyan ételek várnak, amiket csak imádni lehet.

A komiška pogača, azaz a sózott hallal, hagymával, paradicsommal és kapribogyóval töltött lepény, vagy a Dalmát régió egyik leghíresebb, többszáz éves receptúra alapján készülő, parázson sült hagymás lepénye, a soparnik, esetleg Zagorje specialitása a túrós-tejszínes tésztaétel, a zagorski štrukli is must have fogások! A sinjski arambašići, azaz a sinji töltött káposzta, a zagrebački odrezak, azaz a zágrábi szelet - ami egy sonkával, olvasztott sajttal töltött panírozott borjúszelet -, vagy a dubrovački šporki makaruli, ami Dubrovnik egyik jellegzetes étele is kihagyhatatlan!

rukli. Fotó: Maja Danica Pečanić

Fedezd fel az ősi kastélyokat és a horvát street artot!

Horvátország történelme és kulturális öröksége elképesztően gazdag, éppen ezért bármely desztinációt választod, a gyönyörű horvát kastélyok, a macskaköves óvárosok miatt pillanatok alatt rabul ejt az ország.

Dubrovnik, Split, Poreč és Trogir óvárosa első látásra szerelem, Medvednica zöld lejtőin pedig egy varázslatos középkori erőd magaslik a horvát fővárost, Zágráb felett a 13. század óta. A Zagorje régióban Horvátország egyik legszebb kastélyát nézheted meg, Trakošćant, amit egy mesés parkerdő vesz körül.

Ha szereted a Harry Pottert, akkor a Gorski Kotarban található Stara Sušica kastélyt ne hagyd ki! Nemcsak igazi időutazás, hanem egyenesen a Roxfort horvát változata, ami télen is varázslatos!

A kultúrához nemcsak a régi, hanem az új művészek is szervezesen hozzátartoznak: a horvát street art is megér egy napot, amihez Zágráb, Split és Vodnjan is tökéletes terep.

Trakošćan vára. Fotó: Julien Duval

Biciklizz, lovagolj, vitorlázz a mesebeli horvát tájakon!

A vízeséseiről, ősi építményeiről, vízimalmairól híres Krka Nemzeti Park, a Plitvicei-tavak a legismertebb horvát úticélok közé tartoznak, de Horvátországban ezeken felül is rengeteg a természetei látványosság. A Dinári-hegység monumentális vonulatai, a Hvar sziget, amit a világ egyik legszebbjeként tartanak számon, és a Brioni-szigetek is csodás – utóbbit imádni fogod, ha szeretsz kerékpározni! Ha pedig vitorlással szelnéd a habokat, akkor a Kornati Nemzteti Parkba érdemes elhajózni.

Számos tengerpart alkalmas búvárkodásra, raftingolásra, kajakozásra, szörfözésre, de ha épp ahhoz van kedved, lóháton is bebarangolhatod a pazar horvát tájakat. A levegőbe is emelkedhetsz, és siklőernyőről is megcsodálhatod a Biokovo hegyet, vagy a Vidova gorát.

Krka Nemzeti Park. Fotó: Julien Duval

