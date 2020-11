Lady Gaga most először mesélt a füstbe ment eljegyzéséről

Igazi álompárnak tűnt és a sármos Taylor Kinney. A pár a You and I videóklip forgatása alatt találkozott, ekkor kezdtek randizni, majd 5 évig együtt is voltak.

A minap a 34 éves énekesnő is részt vett az elnökválasztási kampányban, Pennsylvaniában, ami egyébként exe szülőhazája is egyben. Gaga a következőket mesélte a beszédében:

"Jegyben jártam egy férfival, aki Lancaster-ből, Pennsylvania-ból valósi. Tudom, tudom, nem működött. Annyira szerettem őt, de egyszerűen nem ment a dolog. De most is szeretek egy pennsylvaniai pasit - Joe (Joe Biden elnökjelölt) az új pennsylvaniai pasim" - viccelődött Gaga.

Gaga és Kinney 2011-ben jöttek össze, 2015-ben, Valentin-napon jegyezték el egymást - az énekesnő egy szív alakú gyémántgyűrűt kapott kedvesétől. 2016-ban azonban Gaga bejelentette a szakításukat, akkor a távolságra és a különböző jövőbeli tervekre hivatkoztak.

Pedig csodásan festettek együtt!

