az utóbbi hónapokban keményen dolgozott azon, hogy Chromatica című albuma tökéletes legyen, most pedig végre nála is a pihenésé a főszerep. Tegnap az egész napot a medence mellett töltötte kiskutyája társaságában, és erről a rajongóknak is mutatott egy fotót. fürdőruhája pedig rögtön nagy sikert aratott: a színes zebramintás, magasított derekú darab nagyon jól állt az énekesnőnek, zöldre festett tincseivel pedig valódi hableány hatását keltette.

Lady Gagára most valóban ráfér a lazítás, ugyanis néhány hete elárulta, hogy mentálisan nincs túl jól, és antipszichotikus gyógyszereket kell szednie. A kép alapján most úgy fest, kicsit jobban érzi magát, és reméljük, hogy a pihenés segíteni fog neki a gyógyulásban!

legemlékezetesebb megjelenéseit érdemes végignézned a galériában; feltűnt, mennyit változott az énekesnő az elmúlt évek alatt?

