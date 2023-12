Rengeteg izgalmat és meglepetést tartogatott a Dancing with the Stars 4. évadának döntője, hiszen a három finalista, Marics Peti, T. Danny és Krausz Gábor háromszor álltak partnereikkel a táncparkettre.



Az este folyamán ráadásul az eddigi nyertesek is visszatértek, így Gelencsér Tímea, Tóth Andi és Csobot Adél egy extra produkciót adtak elő együtt, aminek nem meglepő módon óriási sikere volt. Persze az emberek már nagyon kíváncsiak voltak arra, hogy mi lesz a verseny végeredménye, nem sokkal később pedig ki is alakult a top kettes mezőny is; a nézők úgy döntöttek, hogy T. Danny kerüljön a harmadik helyre.

forrás: TV2 T. Danny partbere, Lissák Laura nyakába borult, mikor kiderült, hogy a harmadik helyen végeztek a Dancing with the Stars 4. évadában döntőjében

Ezt persze nehéz pillanatok követték, T. Danny ugyanis nagyon nehezen viselte, hogy véget ért számára a verseny, és el is érzékenyült, ráadásul a stúdióban lévő emberek sem erre számítottak, és mindenki kicsit értetlenül állt a dolgok előtt.

forrás: TV2 Marics Peti és Stana Alexandra lenyűgöző produkciója a Dancing with the Stars döntőjében

Nem sokkal később Lékai-Kiss Ramóna és Stohl András kihirdették a Dancing with the Stars negyedik évadának nyerteseit, ami egy újabb meglepetést okozott: Krausz Gábor és Mikes Anna kerültek a dobogó legfelső fokára.

forrás: TV2 Krausz Gábor és Mikes Anna a Dancing with the Stars döntőjében

Az internet népe természetesen nem hagyta szó nélkül a dolgokat, sokan ugyanis felháborodtak azon, hogy Krausz Gábor nyerte a versenyt annak ellenére, hogy szakmai szempontból (ami a táncot illeti) a verseny zsűritagjai sokkal magasabb pontokat adtak az adások alatt Marics Petinek és T. Dannynek is. A reddites kommentekből szemezgettünk:



„Amit Marics Peti és T. Danny nyújtottak, az valami elképesztő, leesett az állam... Csalódott vagyok, hogy nem az egyikünk nyert, ők érdemelték volna!”



„Ha azt nézzük, hogy ki volt a legjobb táncos, akkor mindenképpen Dani, de ha azt vesszük, hogy az egész évad alatt ki fejlődött a legtöbbet, akkor természetesen Gábor.”



„Hatalmas csalódás volt.... Lehet, hogy többet nem is nézem már ezt a műsort!”



„Ez egy showműsor, nem a képességek alapján nyert Gábor, ez egyértelmű. Attól, hogy ezt egyesek nehezebben fogadják el, még nem biztos, hogy igazuk is van.”