Döbbenetes! Így festett Marics Peti, mielőtt befutott: szinte rá sem lehet ismerni

A Valmar duó pár éve robbant be a köztudatba, és bár már akkor is látszódott, hogy jó génekből és vagány ízlésből nem szenvednek hiányt a srácok, de azért még igencsak érződött, hogy keresik a saját útjukat. Ezzel nemcsak Marics Peti értene egyet, hanem jó barátja és zenésztársa, Valkusz Milán is, főleg, hogy régre nyúlik vissza a barátságuk. A két tehetség 2018-ban alapította meg a VALMAR együttesüket, amely mára az ország legnépszerűbb és legsikeresebb zenekarainak egyikévé nőtte ki magát.

Valószínű erre egyikük sem gondolt volna, amikor még éppen csak tinikké cseperedve álmodoztak a szobájukban a hírnévről és a zenei elismerésekről. A fiúk ugyanis kedvenc zenéikre tátogva csináltak videókat és tették fel a YouTube-ra ezeket. A ma jóképű, izmos zenészek akkoriban még vékonyka, pelyhes arcú srácok voltak. Nem meglepő, hogy lassan 6 év távlatából még a rajongóik is meglepődtek, hogyan néztek ki kedvenceik.

Így festett Marics Peti, mielőtt befutott

Marics Peti még 2022 tavaszán szerepelt a Sztárban Sztár műsorában, Milán pedig tavaly, így külön-külön is bebizonyíthatták, hogy slágerek és jó külső ide vagy oda, nem kevés tehetség kellett ahhoz, amit elértek. Ám az internet nem felejt, így öröke tudni fogjuk, honnan is indultak a srácok.

