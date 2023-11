Krausz Gábor és Mikes Anna videóban vallottak arról, mit éreznek

Krausz Gábor és Mikes Anna kapcsolatáról szinte azóta cikkeznek az újságok, hogy elkezdődött a Dancing with the Stars műsora. Kiss Ramóna többször is utalt rá az élő adások alkalmával, hogy milyen jól állnak egymásnak, Ördög Nóra pedig elmondta, Anna a legjobbkor jött a sztárséf életébe és nagyon jó helyen van mellette. Ezzel Krausz Gábor is egyetért, aki nyáron nagyon nehéz időszakon ment keresztül, ugyanis bejelentette, elválik gyermeke anyjától, Tóth Gabitól.

Ezután ahelyett, hogy magába roskadt volna, jött a tánc és Gábor minden napja arról szólt, hogy a hétvégi élő show-ra gyakoroljon Mikes Annával. Rengeteg gyönyörű pillanatot szereztek a nézőknek, amiről már mi is írtunk korábban: összegyűjtöttük a legmeghatóbb fotóikat.

Most egy közös videót posztoltak, amit a táncteremben készítettek és amiben arról mesélnek, hogy mennyire boldogok, amiért most már a döntőre készülhetnek.

„Nektek szól ez a videó, annyira sűrű volt a szombat és a vasárnap, hogy csak most van lehetőségünk arra, hogy megköszönjük nektek, hogy tovább szavaztatok minket a döntőbe - kezdi Anna, majd hozzáteszi:

„Elképesztően hálásak vagyunk... nagyon boldogok vagyunk.”

Anna hozzátette azt is, hogy nagyon szomorúak, amiért ez az utazás, ez a kaland véget ér, de most még van lehetőség arra, hogy akár háromszor is táncoljanak és bekerüljenek a top 2 versenyző közé.

Íme a páros legszebb és legmeghatóbb pillanatai:

Gábor is nagy átalakuláson ment keresztül:

