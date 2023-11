Működik a kémia! Mutatjuk Krausz Gábor és Mikes Anna eddigi legszebb pillanatait

A Dancing with the Stars ebben az évadban is erős párosokkal büszkélkedhet, akik mindent megtesznek azért, hogy a döntőbe táncolják magukat. Fantasztikus produkciókon vagyunk túl, mindenki igyekszik kihozni magából a maximumot. Krausz Gábor épp akkor csöppent bele a táncos világba, amikor nagyon nehéz időszakon ment keresztül: nyáron ugyanis kiderült, hogy feleségével, Tóth Gabival elválnak egymástól. Az adások alatt többször is hangoztatta, hogy ez a folyamat egy igazi terápia számára, amiben óriási segítségére van táncpartnere, Mikes Anna. Már az első pillanatban látni lehetett, hogy a páros között tökéletesen működik a kémia, Gábor egyre felszabadultabb és boldogabb lett az elmúlt hetekben, Anna ugyanis nagyon jó hatással van rá. Kiss Ramóna többször is utalt rá, hogy összeillenének, a rajongók valószínűleg titkon abban reménykednek, hogy hamarosan tényleg egy párt alkotnak majd. Egy viszont biztos: csodásan táncolnak együtt, ezért most összegyűjtöttünk a galériánkban néhány felejthetetlen pillanatot.

