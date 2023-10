Hihetetlenül édes: sosem találnád ki, mi Lajos herceg hobbija, de most Katalin hercegné elárulta

Katalin hercegné jól ismeri a protokollt és soha nem kotyogna ki olyat a királyi családról, ami kellemetlen helyzetet eredményez. De azt is tudja, hogy a rajongói élnek-halnak a királyi csemetékért, ezért sok esetben megörvendezteti a népet és megoszt néhány kedves kis történetet Lajos hercegről, Sarolta hercegnőről és György hercegről.

A walesi hercegnő most azt is elárulta, hogy III. Károly királynak és Lajos hercegnek ugyanaz a hobbija, ami nem más, mint a kertészkedés. Lajos herceg még csak hat éves, de élénken érdeklődik a növények gondozása, kertészkedés és a mezőgazdálkodás iránt. Jelenleg egy babprojektben is részt vesz az iskolában, amit nagyon élvez. A 74 éves király pedig valószínűleg nagyon büszke a kisunokájára.

A 41 éves Katalin hercegné gyönyörűen festett, amikor egy rózsaszín ruhában megjelent a Chelsea Flower Show-n. A háromgyermekes anyuka csatlakozott a gyerekekhez az első alkalommal megrendezett gyermekpikniken a nyugat-londoni eseményen.

Elmondta nekik, hogy Lajos herceget is megkérték, hogy vállaljon hasonló feladatot, mint ők, mivel az iskolában napraforgót termesztenek.

"Olyan gyorsan nőnek, nem igaz? Lajos lóbabot termeszt az iskolában. Beleteszed őket egy csészébe, és láthatod, ahogy nőnek a gyökerek. Gyorsan nagyra nőnek, akárcsak a napraforgók." - mondta Katalin hercegné a gyerekeknek

Lajos herceg és III. Károly király közös hobbija

A Netflix Korona című drámájának egyik epizódjában III. Károly felesége, Kamilla, úgy jellemezte férjét, mint aki "a kertészkedés megszállottja", és imád a konyhakertben tevékenykedni. Bár a sorozatot rengeteg kritika érte a történelmi pontatlanság miatt, úgy tűnik, hogy a király személyének bemutatása ebben az esetben valóban a tényeken alapult. Károly egy korábbi interjúban felidézte, hogy ő és kishúga, Anna hercegnő gyerekkorukban zöldségeket termesztettek a Buckingham-palota egyik parcellájában.

"Annának és nekem volt egy kis zöldségültetvényünk a palota hátsó részén. Nagyon jól szórakoztunk, amikor megpróbáltunk paradicsomot termeszteni, meglehetősen sikertelenül". - mondta Károly

