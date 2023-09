A legtöbb kisbaba első szava általában az anya vagy az apa - de Lajos herceg esetében ez nem így volt. Édesanyja, a walesi hercegnő szerint a most ötéves kisfiúnak sokkal szokatlanabb első szavai voltak - és mindezt a sütés iránti szeretetének köszönheti.

A BBC 2019-es karácsonyi különkiadásában, Katalin hercegné elárulta, hogy legkisebb gyermeke első szavai a "Mary Berry" voltak. Katalin hercegné az A Berry Royal Christmas című műsorban Mary és férje, Vilmos herceg oldalán jelent meg, amikor elmondta, hogy Lajos herceget a könyvespolcon lévő könyvek motiválták a beszédre.

Katalin hercegné elmondta, hogy Lajos egyik első szava a "Mary" volt, mert éppen szemmagasságban voltak a szakácskönyvek a könyhában. Így Lajos herceg tekintetét gyakran megragadták, a hercegné pedig mindig elmondta neki, hogy a könyv borítóján látható nő neve Mary Berry. Katalin hercegné viccesen azt is megjegyezte, hogy Lajos herceg biztosan azonnal fel is ismerné Mary-t, ha látná.

A walesi herceg és hercegnő legkisebb gyermeke Lajos herceg már most a királyi család egyik legnépszerűbb tagja, nem is csoda, hiszen a néhai királynő platina jubileumi ünnepségén izgatottságával és imádnivaló arckifejezései ellopta a show-t és azonnal belopta be magát a nemzet szívébe.

A kis Lajos herceg kulcsszerepet játszott dédapja, Károly király koronázásán is, ahol általános dicséretet is kapott, mert olyan jól viselkedett a Westminster Apátságban tartott ceremónia alatt és a nagy napot követő eseményeken is.

Lajos herceg grimaszait csak imádni lehet:

Sarolta hercegnőnek sem kell a szomszédba mennie egy kis cukiskodásért:

