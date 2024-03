A kamillatea áldásos hatásai: már Egyiptomban is gyógyszerként használták

Nem véletlen, hogy a kamillavirágból készült teát évszázadok óta használják a népgyógyászatban, illetve rengeteg betegség kezelésére, vagy éppen fájdalmak és görcsök enyhítésére is alkalmazzák. Ezentúl ismert nyugtató, alvássegítő hatásáról is, így ajánlják, hogy lefekvés előtt szimplán idegnyugtató szempontból is fogyasszunk el egy bögrével.

Ezentúl érdemes figyelembe venni azt a szempontot is, hogy gyógyteákat nemcsak akkor érdemes fogyasztani, amikor valamilyen panaszt kívánunk kezelni, hanem jótékony hatásai miatt is, hiszen rendkívül egészségesek és ízletesek is. Egyébként érdekesség, hogy a kamilla – vagy más néven orvosi székfű – gyógyászati hatásaira már az ókori Egyiptomban is felfigyeltek, és áldásos hatásai miatt úgy vélték, hogy a Napisten ajándéka ez a csodanövény. Az évszázadok során pedig egyre több és több kultúra fedezte fel a gyógynövény jótékony hatásait, és építettek bele a népgyógyászatba.

De nézzük is, milyen áldásos hatásai vannak a kamillateának:

Stresszoldó és nyugtató

A kamillatea kiváló stresszoldó és nyugtató hatásairól ismert. A benne található vegyületek természetes szorongáscsökkentő hatással bírnak, segítve a szervezetet a teljes ellazulásban. Egy csésze meleg kamillatea elfogyasztása egy hosszú nap végén segít egy kissé lecsendesedni és nyugalmat teremteni a lelkünkben.

De nézzük is, milyen további pozitív hatásai vannak a kamillateának!

