JLo még edzőruhában is sokkal dögösebb mindenkinél

50 felett az élet? Jennifer Lopez dögösebb, mint valaha, és minden alkalommal, amikor őt látjuk, alig tudjuk felfogni, hogyan lehet valaki ilyen jó formában 51 évesen. Jó, jó, tudjuk, hogy JLo lételeme a tánc, a mozgás - de akkor is elképesztő, mennyire jól néz ki.

Valószínűleg JLo vőlegénye, ARod is igencsak büszke a dívára, ezért is oszt meg róla időnként dögösebbnél dögösebb felvételeket. A legutóbbin JLo edzőruhában táncikál a medencéjük mellett, és nemcsak formás idomait mutatja meg, de lapos, kockás hasát is.

Ez már szemtelenség...

Persze az is igaz, hogy Jennifer nem úgy étkezik, mint egy átlagember - vele nem szalad el a ló egy-egy rossz napon, vagy ha igen, akkor is csak szökőévente egyszer.

Nemrég egy interjúban elmesélte, hogyan úszták meg a hízást a karantén alatt, mit és hogyan ettek otthon, hogy ne jöjjön fel rájuk jópár pluszkiló. Nekik sem volt egyszerű: az amúgy rengeteget utazó páros hónapokig otthon volt, amit persze imádtak, hiszen minden nap nagy közös vacsora volt a gyerekekkel, épp ezért nem hagyhattál el magukat...

Próbáltuk nem túltolni az édességeket, a sós nasikat, a szénhidrátokat. Meg kellett találnunk az egyensúlyt, hogy kényeztessük is magunkat, ugyanakkor komfortosan is érezzük magunkat a testünkben. Persze tartottam magam az edzéstervemhez! - mesélte JLo.

