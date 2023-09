Jennifer Aniston 54 évesen is bevállalta: melltartóban mutatta meg tökéletes alakját

A ma 54 éves sztár még mindig gyönyörű, alakjáról pedig nem is beszélve. Jennifer sosem titkolta, hogy kemény munkája van abban, hogy így nézzen ki, ugyanakkor elsősorban az egészsége és a boldogsága a cél. Ez a hozzáállás meg is látszik rajta, hiszen legutóbbi fotóin csak úgy ragyog. Aniston 50-en túl is feszes, tónusos alakkal büszkélkedhet, aminek a titkát is elárulta a vele készült interjúban:

Sok vizet iszom, naponta mozgatom a testem, próbálok teljes, friss ételeket enni, és annyit aludni, amennyit csak tudok.

A sport mellett azonban úgy véli az is sokat számít, milyen energiákat kapunk másoktól, és mi az, amit beengedünk az életünkbe.

Mindezek mellett igyekszem igazán odafigyelni arra, hogy mit engedek be a fejembe. A világunk valóban nagy kihívásokon megy keresztül, és tudom, hogy nehéz nem törődni ezekkel, de néha elengedhetetlen, hogy kikapcsoljunk minden zajt.

Jen a vele készült interjúban a The Morning Show-ról is beszélt, illetve új projektjéről a Pvolve fitneszmárkával. Míg régen szó szerint képes volt kizsigerelni saját testét, ma már teljesen másképp gondolkozik és azon van, hogy elsősorban erősödjön és regenerálódjon.

A Pvolve segített helyrehozni magam, és megerősíteni a meggyengült részeket. Idősebb korban már máshogy, kíméletesebben kell edzeni.

Jennifer képeit nézve nehéz elképzelni, hogy valaha is öreg lesz, amiért ő is kitartóan tesz. Nem is meglepő, hogy egyre többen követik a példáját.

Galéria / 4 kép Jennifer Aniston 4 titkos életmód tippje Megnézem a galériát

