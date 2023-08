Kevés olyan ember él a világon, aki ne ismerné a Jóbarátokat, és azt is kijelenthetjük, hogy nehéz úgy leélni egy életet, hogy ne láttunk volna MINIMUM egy részt a sorozatból, mert hát valljuk be, a legtöbben többször is végignéztük a szériát, sőt, folyamatosan nézzük...



Így nem meglepő, ha mindenki felismeri a 6 főszereplőt, akik 1994 óta igazán szoros barátságot alakítottak ki egymással, mi pedig örülünk bármilyen Jóbarátok kontentnek, amit a színészekről kapunk.



Ez pontosan így történt a minap is, most ünnepelte ugyanis a 60. születésnapját Lisa Kudrow, aki a mindig bohókás Phoebe Buffay-t alakította a sorozatban 10 éven keresztül. Ennél pedig nem is kellett több a Jóbarátok másik két női főszereplőjének, Jennifer Anistonnak és Corteney Coxnak, akik, mindketten igazán szívhez szóló posztban köszöntötték fel kedves barátjukat.



Jennifer hat hihetetlenül cuki közös képet tett ki Lisával, aminek a nagyrésze a Jóbarátok forgatása alatt készült (az utolsó képet például a 2021-es Jóbarátok reunionon lőttek), amihez egy nagyon édes és megható szöveget írt:

„Kérlek, csatlakozzatok hozzám, hogy megünnepeljük az egyik kedvenc emberemet a bolygón, aki nem más, mint LISA KUDROW! Közel 30 hihetetlen éve mondhatlak a barátomnak és a családomnak. Nagy becsben tartalak és nagyon szeretlek, édes Flooshom. Te vagy az egyik legtehetségesebb humorista/színész, akivel volt szerencsém együtt dolgozni ezekben a dicsőséges években és még sokáig! Boldog születésnapot Lisának!”



Ezek után Corteney Coxot sem kellett félteni, hiszen az ő köszöntése is elképesztően aranyosra sikerült:

„Boldog születésnapot az én Lootomnak. Ez a második próbálkozásom: A ChatGPT közel sem adta meg neked azt a szeretetmennyiséget, amit irántad érzek. Te vagy a legokosabb, legviccesebb, leggondosabb ember. Mindig hihetetlenül szeretve érzem magam, amikor a közeledben vagyok, ezt az ajándékot adod ugyanis azoknak, akiket szeretsz.”



Az pedig tuti, hogy ezt a két Instagram-posztot sem Lisa Kudrow, sem az egykori Jóbarátok rajongók nem bírták ki könnyek nélkül!



