Jennifer Aniston 25 év után felvette Rachel Green ikonikus ruháját: imádjuk

Ha te is időről időre visszanézed a Jóbarátokat, akkor abban valószínűleg egyetértünk, hogy Rachel Green stílusa örök és bármikor tökéletes inspiráció lehet, ha nem tudjuk, mit viseljünk egy unalmas napon.

Úgy tűnik, ezzel kicsit Jennifer Aniston is egyetért, vagy egyszerűen csak összeolvadt már a stílusa az ikonikus karakterével. A 90-es évek trendje egyébként is újra hódítanak, és erre most Jennifer Aniston is rámutatott.

A színésznő a 90-es évek elegáns és egyszerű stílusát idézte, amikor a hét elején vacsorázni ment Beverly Hillsbe. Egy letisztult, testhez simuló, fekete ruhát viselt, fekete szandállal és néhány visszafogott, arany ékszerrel, amikor elhagyta a Funke éttermet.

Fekete szandálja alól még megható jelentéssel bíró tetoválása is kivillant, amivel elhunyt kutyusának, Normannek állít emléket.

Emlékszel még erre a ruhára? Jennifer Aniston gyakran viselt hasonlót a Rachel Green időszakban:

És 2023-ban is ugyanolyan stílusos:

📸 Jennifer Aniston out in Beverly Hills earlier on this week #JenniferAniston pic.twitter.com/vptSftb3zN — Jennifer Aniston Online (@JenniferAOnline) August 29, 2023

Kedvet kaptál Rachel Green szettjeihez? Mutatjuk a legemlékezetesebbeket:

