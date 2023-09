Hipochonder vagy? Így segíthetsz magadon, hogy enyhüljön a szorongás

A hipochondria, vagyis amikor valaki a teste - sokszor természetes - reakciói mögé betegségeket képzel, sokak életét megkeseríti. A legtöbb mentális és pszichés zavarhoz hasonlóan a hipochondriának is vannak fokozatai, de ha egy kicsit is érintett vagy, a következő tanácsokat érdemes megfogadnod.

Mi a hipochondria, és miért alakul ki?

Szinte mindannyian kerültünk már olyan helyzetbe, amikor aggódva bújtuk az internetet, hogy rájöjjünk, mi okozza a tüneteinket. Egy hipochondernek azonban a napja nagy részét az foglalja le, hogy a testét monitorozza, annak minden rezdülését, és a legtöbbször valamilyen betegséget sejt a (feltételezett) jelek mögé. A hipochonder mindig a legrosszabbra gondol, és természetesen, a netes kereséseire dr. Google is a legsúlyosabb betegségeket dobja ki, ami tovább erősíti a szorongását.

Mivel a hipochondernek meggyőződésévé vált, hogy előbb-utóbb súlyos betegsége lesz, vagy már van, nagyon nehéz reálisan és higgadtan gondolnia a saját testére. Az orvosi rendelők gyakori vendége, szűréseken is gyakran vesz részt, éppen ezért bármi problémája is lenne, korán fény derülne rá. Az esetek jelentős részében a vizsgálatok nem mutatnak ki semmilyen betegséget, ilyenkor sokan tovább mennek a következő orvoshoz, a következő vizsgálatra.

De miért lesz valaki hipochonder?

A hipochondria egy súlyos szorongásos állapot, és számos kiváltó oka lehet. Aki eleve hajlamos szorongásra, könnyebben lesz hipochonder is. Korábbi traumák, rossz tapasztalatok – akár saját, akár családi, ismerősi körben –, egy szeretett személy elvesztése is megágyazhatnak a hipochondriának. Nem törvényszerű, de nagyobb eséllyel alakulhat ki hipochondria akkor is, ha valaki figyelemhiányos zavarral (ADHD) küzd, de a genetikai tényezők is szerepet játszhatnak.

Hogyan segíthetsz magadon?

Az első lépés mindig annál a pontnál kezdődik, hogy felismered a problémát. Fontos, hogy tudatosítsd, amikor szorongsz – ez azonban nem megy önismeret nélkül. Ennél a pontnál azonban ne állj meg, mert sokan élnek annak a ténynek a tudatában, hogy hipochonderek, de nem tesznek azért, hogy enyhítsék a szorongásukat. A hipochondriával kéz a kézben jár a szorongás, ami az életminőségedet is rontja, ennek azonban nem kell így lennie.

Kezdj el foglalkozni önismerettel komolyabb szinten terapeuta segítségével! Keress olyan technikákat, amiket önnyugtatásra tudsz használni, legyen az légzőgyakorlat, meditáció vagy jóga. Fontos, hogy megtanuld azt is, hogyan tudsz saját magad számára határokat felállítani a neten való keresgéléssel kapcsolatban. Tény, hogy ez az egyik legnehezebb lépés, de ahhoz, hogy jobban érezd magadat, a gyógyulás folyamatában neked is részt kell venned. Természetesen, mindezt nem kell egyedül csinálnod: keress támogató közeget, akár olyan csoportot, akik hasonló gondokkal élnek. Mesélj a barátaidnak, családodnak a mindennapjaidról, és kérd az ő segítségüket is, és természetesen, egy olyan szakembert is jó, ha keresel, aki kísérni tud a gyógyulásod útján.

Sok olyan módszer van, ami segíthet, és bár nem csettintésre leszel jobban, de ha pszichoterapeuta segítségével foglalkozol a problémával, egyre könnyebbek lehetnek a mindennapjaid. A kognitív viselkedésterápia az egyik olyan módszer, ami segíthet: a folyamat során nemcsak azonosítani tudod majd az aggodalmaidat és annak forrását, hanem idővel képes leszel a negatív várakozásaidat is csökkenteni.

