Állandóan szorongok, hogy nem ő az igazi: szakítanunk kellene?

A minap a Redditen futottam bele egy 2016 óta létező alfórumba azok számára, akik kapcsolati szorongással küzdenek, amihez csaknem 4 ezren csatlakoztak a kezdetek óta, hogy megosszák a gondolataikat vagy éppen segítséget kérjenek a többiektől. Pár perc alatt világossá vált, sokan a megcsalástól rettegnek leginkább, de van, aki a korábbi csalódások miatt nem tud igazán megbízni a partnerében és olyan is akad, aki mindent túlgondol, így képtelen elfogadni és élvezni a jelenlegi párkapcsolatát. Nem véletlen, hogy egy mai napig aktív csoportról van szó, ugyanis felmérések szerint az emberek jelentős része legalább egyszer megtapasztalja a kapcsolati szorongást élete során, amit az ismeretlentől való félelem vált ki, vagyis a fejlődési szakaszoknál jelentkezik. Ilyen a randizás után a valódi megismerés időszaka, az elköteleződés, a házasság és a gyerekvállalás kezdete is.

Híres emberek is küzdenek vele, csak úgy, mint bárki más. Nemrég például Meghan Thee Stallion amerikai rapper mesélt a Rolling Stone magazinnak arról, hogy nála is felütötte fejét a probléma. Mint mondta, sokszor elbizonytalanodik azzal kapcsolatban, hogy vajon Pardison Fontaine tényleg kitart-e mellette, ugyanis néha azt érzi, saját magát is képtelen szeretni. Pszichológus szakértők szerint teljesen természetes, hogy olykor-olykor hasonló gondolatokkal küzdesz, mindaddig, míg a szorongás meg nem gátol abban, hogy egészséges kapcsolatokat alakíts ki vagy épp tönkre nem teszi a meglévőt.

7 jel, amiből felismerheted, hogy kapcsolati szorongásod van:

félsz teljesen megnyílni a partnered előtt, mert tartasz attól, hogy nem tud majd elfogadni

féltékeny és bizonytalan vagy, amikor a másik énidőre vágyik vagy máshol tartózkodik

alacsony önbecsüléssel küzdesz

túlanalizálod a dolgokat, egy későn érkező válaszüzenetet és a közös program lemondását is képes vagy a szakítás előjelének tekinteni

az önértékelésed attól függ, ahogy a partnered bánik veled

állandó megnyugtatásra és a szerelem bizonygatására van szükséged, de még így sem hiszed el teljes mértékben, hogy a másik tényleg szeret

bizonygatására van szükséged, de még így sem hiszed el teljes mértékben, hogy a másik tényleg szeret jellemző rád a párkapcsolati függőség

tartasz attól, hogy bármikor szakíthat veled a párod

A háttérben meghúzódó okok:

Gyerekkori gyökerek: Kutatások szerint a korai kötődési minták a felnőttkori párkapcsolatokra is kihatnak, így egyáltalán nem mindegy, hogy az első két évben milyen és mennyi figyelmet kaptál a szüleidtől. Ez dönti el, mennyire leszel érzelmileg kiegyensúlyozott a későbbiekben és hogyan tudsz majd felnőttként viszonyulni a párodhoz. A négy kötődési minta közül akkor alakul ki ambivalens, szorongó kötődés, ha a szüleid néha nagyon figyelmesen, máskor pedig kissé érzéketlenül bántak veled. Már egy 1987-es amerikai kutatás is bizonyította, hogy az emberek 19%-ára jellemző ez a fajta kötődési stílus. Kapcsolati traumák: az exed is okolható azért, ha a jelenlegi kapcsolatodban szorongással küzdesz. Főleg abban az esetben érdemes erre gyanakodni, ha megcsalástól tartasz és nem tudsz feltétlenül megbízni az új hódolódban, mert korábban csalódást ért. Az agyad ugyanis lefektetett egy mintát a korábbi tapasztalatok alapján, ezért félsz attól, hogy újra megtörténik. Általános szorongás: az alacsony önbizalom, a munkahelyen érzett bizonytalanság vagy egy nehezebb élethelyzet miatt érzett stressz is lehet a kapcsolati szorongás okozója.

Kíváncsi vagy hogyan tehetsz ellene? Kattints a galériára!

Galéria / 4 kép Így tehetsz a párkapcsolati szorongás ellen Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

A nők a Vénuszról, a férfiak a Marsról jöttek. Kutatások szerint a nőknél kétszer nagyobb valószínűséggel diagnosztizálnak szorongásos rendellenességet, mint a férfiaknál. Ez a probléma legtöbbször 13 és 50 éves kor között bukkan fel és mindezt jelentősen befolyásolják a hormonok. A férfiaknak a tesztoszteron termelődése segít a szorongásos tünetek csökkentésében, míg a nők érzékenyebbek a stresszválaszt szervező hormon alacsony szintjére.

A cikk eredetileg a JOY magazinban jelent meg.