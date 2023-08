Te sem iszol többet az autóban hagyott vízből, ha megtudod, mit okoz

Éltető elemünk: a víz

Az emberi szervezet 60 százaléka víz. Különböző mértékben, de minden létfontosságú szervünk tartalmazza: az agyunk és szívünk kb. 78%-a, a vérünk 86%-a, míg csontjaink 22%-a víz. Ráadásul a testünk nagyon gyorsan reagál a folyadékhiányra, és már 1-2 %-os veszteség is olyan tüneteket okoz, mint a fejfájás, a fáradtság, a koncentrációs nehézségek vagy az állóképesség csökkenése. Így érthető, miért létfontosságú, hogy odafigyeljünk a megfelelő folyadékfogyasztásra.

Nyáron, amikor a hőmérő higanyszála 30-35 °C fölé kúszik, a szervezet fokozott izzadással próbálja hűteni magát. Ahhoz azonban, hogy ez sikerüljön, vízre van szüksége, így hőségben akár 2-3-szorosára is növekedhet a folyadékszükségletünk.

Mindig legyen nálunk víz. Az autóban is!

Alapszabály, hogy soha ne induljunk el víz nélkül! Ha hosszabb útra megyünk, különösen fontos, hogy legyen nálunk megfelelő mennyiségű folyadék, mert ha vezetés közben nem iszunk eleget és szervezetünk dehidratálttá válik, a fáradékonyságon felül éberségünk is csökkenhet, ami akár balesetveszélyes szituációt is előidézhet. Így mindent meg kell tennünk ennek elkerülése érdekében. Ha nincs légkondicionálás az autóban, melegben még fontosabb a rendszeres vízpótlás. A szakemberek szerint ilyen esetben érdemes negyedóránként egy kisebb pohárnyi vizet elkortyolgatni, hogy a szervezet túlhevülését elkerüljük.

Tegyünk a csomagtartóba hosszabb útra elegendő tartalék ivóvizet, és mindig legyen mellettünk is egy-egy palackkal. Ha rövid távokat teszünk meg, kössük a vízivást minden be- vagy kiszálláshoz, míg hosszabb távon álljunk meg legalább óránként, amikor még pár nyújtógyakorlattal is felfrissíthetjük magunkat.

Hosszabb út előtt pedig mindig érdemes bekalkulálni nem várt eseményeket: balesetet, dugót, elterelést. Pontosan tudjuk például, hogy pénteken a Balaton felé könnyedén előfordulhat, hogy akár több órán át is álldogálni kell az M7-es autópálya közepén. Ilyenkor életmentő lehet egy adag hűsítő víz.

Ezért ne idd meg soha, amit az autóban hagytál!

Bármennyire is sajnálod azt az üveg vizet, amit nem ittál meg és az autóban hagytál, ki kell dobnod! Hogy miért? Mert az autóban hagyott műanyag palack akár 60°C-ig is felmelegedhet, ezáltal a mikroműanyagok sokkal könnyebben beleoldódnak a vízbe, és mint tudjuk, ezek a műanyagrészecskék lerakódhatnak a nyirokmirigyekben és a vérárammal együtt eljuthatnak a testedben bárhová, és bizony megbetegíthetnek.

Ennél még rosszabb, ha a vizes palackunkat hosszabb időre – akár napokra – bent hagyjuk a parkoló autónkban. Így az újra és újra felmelegszik és lehűl, mert ezáltal a műanyag lebomlása felgyorsul, beszivárog a vízbe és a végén lényegében műanyagot iszunk. És mindez nemcsak a PET, de egyéb műanyag palackokban, kulacsokban tárolt italok esetében is érvényes, mert a toxikus anyagok, amelyeket a tartály gyártásához használnak, szintén gyorsabban oldódnak olyan magas hőmérsékleten, mint az autó beltere egy forró nyári napon.

Az autóban felejtett vizet azonban nem csak a fentiek miatt nem érdemes őrizgetni, pláne nem meginni. Abban a vízben, amibe már beleittál, kórokozók jelennek meg – melyek ivás során az ajkaid közvetítésével a nyáladdal együtt jutnak be az amúgy sem steril palack belsejébe, és a számuk minden perccel, nagy melegben pedig „szuperszónikus" sebességgel nő. Így másnapra az autóban hagyott vized igazi baktériumteleppé válik.

További veszélyforrást jelent, hogy a palackban lévő víz rendkívül jól koncentrálja a napsugarakat, ezáltal pedig akár az ülést is képes kiégetni. Így, ha a sugarak pont a megfelelő szögben kapják el a palackot és órákon át „hevítik” azt, jóval nagyobb gondunk lesz, minthogy a meleg autóba kell beszállni.

Mi a megoldás?

A friss vizet minden alkalommal pótoljuk! Amennyiben mégis bent hagyjuk a kocsiban a palackot, tegyük a kesztyűtartóba, az ülés alá vagy olyan helyre, ahol biztosan nem éri majd napfény, de csak akkor, ha még nem ittunk bele! Ha ez megtörtént, akkor pedig ne sajnáljuk, öntsük ki!

