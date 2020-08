Egyél őszibarackot, jó sokat: 7 ok, hogy semmiképp se hagyd ki az étrendedből

Kínában már 8000 évvel ezelőtt is fogyasztottak őszibarackot, nem véletlenül: ez a gyümölcs az egész testre fantasztikus hatással van. Eheted nyersen, kiváló smoothie-alapanyag, de zabkásába, chia vagy tápióka pudingba is mennyei. Grillezve egy kis mézzel, dióval csodás desszert, de egy sós salátába is simán elfér néhány kocka őszibarack.

A következők miatt lenne érdemes sokat enned belőle!

Tele van vitaminokkal ésásványi anyagokkal

Egy közepes barack 58 kalóriát tartalmaz, és nagyon gazdag C-vitaminban: már egy darab gyümölcs fedezi a napi C-vitamin szükségletünk közel 15 százalékát, ez hatással van immunrendszerre és a sebgyógyulásra is. Emellett magnéziumban, A és E-vitaminban és antioxidánsokban is bővelkedik.

Bemutatjuk a tökéletes szuperzöldséget (ami valójában gyümölcs): a nyár igazi Jolly Jokere a padlizsán Táplálkozás Nem érdekel Elolvasom

A cikk a Runner's World oldalán folytatódik!

Galéria / 10 kép Zöldségek és gyümölcsök, amik magas vitamintartalommal rendelkeznek Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria