Szakértők szerint az egészséged is múlhat azon, melyik oldaladon alszol!

Tudtad, hogy az életednek a harmadát töltöd alvással? Ezért sem mindegy milyen minőségben teszed azt, hiszen az erre szánt órák száma mellett, rengeteg más dolog is számít, hogy hosszabb távon gondoskodni tudjunk egészségünkről.

Minden éjjel 3 órakor felriadsz? Különös dolgot üzen a tested! Életmód Nem érdekel Elolvasom

Mindenki másra esküszik, ha egy jó alvási pozitúráról van szó. Valaki háton, valaki hason, valaki pedig az oldalán szeret feküdni. Ez lehet az elalvás gyorsasága miatt vagy csak simán a kényelem érdekében. De van egyáltalán bármiféle jelentősége szervezetünkre nézve, hogy melyiket is választjuk? Itt az idő, hogy széttörjük azt a hamis képet a bal oldali alvásról, miszerint szívünknek teszünk rosszat vele. Ez nem csak cáfolható, de sok-sok ellenérv is szól még amellett, hogy miért ez a legegészségesebb pozíció, ha szundikálunk. Nézzük is melyek lennének azok:

Gyomorégés megelőzése

Ha ezen az oldalunkon hajtjuk álomra a fejünket, akkor meggátoljuk, hogy a gyomorsav visszafollyon nyelőcsövünkbe. Éjszakai gyomorégésekben szenvedőknek érdemes a váltás megpróbálása!

Nyirokkeringés támogatása

A nyirokcsomók fontos szerepet játszanak a salakanyagok eltávolításában, a tápanyagszállításban és a betegségek elleni védelemben. Távozása előtt a nyirokfolyadék a bal oldalon gyűlik össze, ezért az ellenkező oldallal csökkentjük a nyirokrendszer hatékonyságát.

Lép megsegítése

Feladata, hogy tisztítsa a vérünket, így neki is roppant fontos a hiba nélküli működése. Gyomrunkhoz hasonlóan ez a szervünk is a bal oldalon helyezkedik, azáltal ha erre az oldalra fordulunk, eredményességét növelhetjük.

forrás: unsplash.com Egyetlen hátránya, hogy növekedhet a rémálmok valószínűsége.

Egy új kutatás kimutatta, melyek a leggyakoribb rémálmok Életmód Nem érdekel Elolvasom

Könnyebb könnyítés

Akiket emésztési problémák gyötörnek, mindenképpen próbálják meg, hiszen szabad utat engedhetünk a salakanyagok vastagbélből való távozásának.

Szívünk hatékonysága

A fő verőér is erre az oldalra hajlik, ezért könnyebben tudja pumpálni a vért testünkbe. Megkíméljük a plusz akadályokkal való küzdelemtől, így nem a gravitációval ellentétesen kell dolgoznia.

Májbetegségek elkerülése

A jobb felünkön található májat segítjük vele, hogy az itt felhalmozott méreganyagok jóval egyszerűbben távozhassanak belőle.

Tudtad? A terhes kismamáknak is ezt a alvópozíciót ajánlják, főleg az utolsó trimeszterben, hogy ne növekedjen kétszeresére a kisbaba halva születésének esélye. A bal oldalon alvással nem károsítjuk a placentát és megfelelő tápanyag-, illetve vérellátást biztosíthatunk a magzat számára.

Szinte sosem alszol jól? Az alábbi 5 tárgy megoldja a probémádat Egészség Nem érdekel Elolvasom

Ha a pihentető alvás után pedig emlékszel rá mi zajlott az álmodban, nézd meg galériánkban, hátha köztük van a jelentése!

Galéria / 13 kép A leggyakoribb álmok jelentései Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Nyári lapszámunkban további szuper olvasmányokkal készültünk!

forrás: JOY magazin