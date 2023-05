A világ jelenleg (ismét) Meghannel és Harryvel van elfoglalva, hiszen még a szakértőn mellett még a legnagyobb sztárokból is kiváltott valamilyen reakciót, amikor néhány nappal ezelőtt a házaspár kiadott egy hivatalos közleményt, miszerint egy hivatalos esemény után New Yorkban egy életveszélyes autós üldözésben volt részük két órán keresztül. A pár szerint a paparazzik üldözték őket, közben ők egyszer átültek egy taxiba, majd vissza egy biztonsági autóba, ám sokak szerint az eset nem kicsit lett túldramatizálva.



Akik ugyanis régóta New Yorkban laknak, azok biztosan tudják, hogy egyszerűen lehetetlen, hogy a városban létrejöjjön egy két órán át tartó kocsis üldözés, hiszen folyamatos dugó van, a Meghanék által leírt dolgok pedig elképzelhetetlenek.

Valószínűleg az emberek többsége pont a botrányok hiánya miatt kedvelik jobban Katalint és Vilmost, akik soha nem panaszkodnak, és méltósággal viselnek mindent. Persze ez nem jelenti azt, hogy ők érzelemmentes robotok lennének, hiszen nincs olyan kapcsolat, ami maradéktalanul tökéletes lenne. Ezt pedig most egy bennfentes is megerősítette, aki már régóta dolgozik királyi szakértőként, és rengeteg forrása van a brit uralkodó családról.



A nevét elhallgató forrás szerint Katalin sokszor úgy kezeli Vilmost, mintha a negyedik gyermeke lenne, ennek pedig egyszerű oka van:



„Vilmos hajlamos a hisztire, Katalin viszont már tökéletesen tudja kezelni a dolgot. Ilyenkor ugyanis olyan trükköket vet be, mint a három közös gyermeküknél, a módszer pedig működik” – mondta a bennfentes, majd így folytatta:



„Még az ő házasságuk sem tökéletes, vannak nagy veszekedéseik, de az a titkuk, hogy soha nem hagyják, hogy a dolgok túlságosan elfajuljanak. Tökélyre fejlesztették a kommunikációt, így nem hagyják, hogy a harag győzzön a szerelmük felett. Soha nem fekszenek le idegesen, így mindig kibékülnek, még egy durva veszekedés után is!”

Katalin és Vilmos tehát ugyanúgy veszekednek, mint bármilyen átlagos házaspár, ám abban egyértelműen különböznek, hogy ezt a lehető legjobban próbálják kezelni...

