Azt kijelenthetjük, hogy a brit királyi család élete izgalmasabb, mint bármelyik sorozat, valóságshow és szappanopera együttvéve, mi pedig úgy várjuk az újabb és újabb híreket, mintha a kedvenc show-nkat néznénk az egyik streaming platformon. Hiszen gondoljunk csak bele, hogy mennyi botrányos és elképesztő dolog történt csupán azóta, hogy Meghan és Harry lemondtak a királyi kötelezettségeikről és Angliából Amerikába költöztek... Ha pedig még ez sem lenne elég, létezik egy sorozat (hát persze, hogy A korona), ami feldolgozza a család összes titkát, botrányát egészen a kezdetektől, az emberek millió pedig még többet akarnak belőle. Persze ez nem meglepő, hiszen a Diana hercegnés évadok voltak eddig a legsikeresebbek, mi pedig valljuk be, hogy alig várjuk, hogy a történetszál végre napjainkhoz érjen, vagy legalább Vilmoshoz és Katalinhoz...

A kívánságunk pedig teljesült, A korona stábja ugyanis már javában forgatja a sorozat hatodik, egyben utolsó évadát, amiben azt is bemutatják, hogy Vilmos és Katalin hogyan ismerkedek meg és szerettek egymásba. Néhány szemfüles rajongó pedig pont a forgatási helyszínek közelében voltak mostanában (akár NÉHÁNY ÓRÁJA), és nem féltek felvenni néhány jelenetet, amit elkaptak az egyetemista Katalint és Vilmost játszó színészekről:

A jelenetek nagyrészét egyébként a skóciai University of St. Andrews környékén veszik fel, itt találkozott ugyanis Vilmos herceg és Katalin hercegné, de persze amellett sem mehetünk csakúgy el, hogy a Vilmost alakító Ed McVey mondhatni kiköpött mása a fiatal hercegnek (az ikertestvére is lehetne!), a Katalint játszó Meg Bellami pedig a fanok szerint teljesen olyan, mint Kristen Stewart. Az pedig biztos, hogy ezek után csak még jobban várjuk a hatodik évad, és titkon azt reméljük, hogy a készítők meggondolják magukat, és be merik vállalni az újabb évadokat is, hogy megismerjük Meghant és Harryt is!

