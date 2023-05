A királyi család élete mindig is a hírek középpontjában volt, ám azt is kijelenthetjük, hogy amióta Meghan kezét megkérte Harry és össze is házasodtak, a dolgok még durvábbá váltak. Nem csupán azért, mert a közvélemény egyik része nem kedvelte Meghant, de azért is, mert végül extra rövid után a házaspár úgy döntött, hogy lemondanak az összes királyi kötelezettségükről, és Angliából inkább Amerikába helyezik át a székhelyüket.



Ehhez képest a Meghant és Harryt körülvevő dráma és botrány még mondhatni gyerekcipőben járt 2019-ben, amikor Meghan Markle az első gyermekével volt várandós, ám egy vadiúj felvételnek hála úgy tűnik, hogy a helyzet már akkor sem volt felhőtlen Meghan és Harry családja között.

Egy szájról olvasó szakértő ugyanis kielemzett egy videót, ami alapján kijelenthetjük, hogy Kamilla nem annyira szívlelte Meghant...

A felvétel 2019. március 11-én készült, amikor is várandós Meghan a királyi család többi tagjával együtt a Westminster-apátságba tartottak istentiszteletre, ám amikor Kamilla meglátja Meghant, azonnal Katalinhoz fordul, és azt mondja neki:

„Ó, ne, Katalin! Már megint azt csinálja!”

A felvételből pedig az is kiderül, hogy pontosan mire gondol Kamilla, ugyanis óvatosan meg is mutatja Katalinnak, sőt, rá is mutat finoman Meghanre, egyértelművé téve azt, hogy épp őt figurázza ki. Károly felesége ugyanis arra célzott, hogy Meghan mindig a várandós pocakját fogdosta látványosan, és úgy tűnik, hogy ez feltűnt Kamillának, és ezek szerint még Katalinnak is, akik ebben a dologban cinkosoknak tűntek, mint akik már beszéltek erről korábban...

Mit gondoltok, Meghan tényleg túlzásba vitte a pocakja fogdosását, vagy Kamilla túllőtt ezzel a célon? Szerintem ez nagyon csúnya dolog volt Kamilla részéről... Kamilla csak viccelt, nem kell ezt annyira komolyan venni! Megosztom az eredményt

Olvasnál még a királyi családról? Akkor katt a galériára!

Galéria / 4 kép A Meghan & Harry dokumentumfilm-sorozat csúnya ferdítései Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Ha pedig kíváncsi lennél Károly koronázására, azon belül is a híres vendégek szettjeire, akkor olvasd el ezt is:

Galéria / 12 kép Ők voltak a legstílusosabb vendégek Károly király koronázásán Megnézem a galériát