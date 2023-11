A dietetikus elárulja, melyik az a 7 étel, amit jobb, ha soha nem eszel reggelire

Bár sokszor halljuk, hogy a reggeli a nap legfontosabb étkezése, az emberek mégis két táborra oszlanak a témában; vannak, akik imádnak reggelizni és megadják a módját. Vannak, akik nem tudják elképzelni a napjukat egy kiadós reggeli nélkül, míg mások ebédidőig semmit sem tudnak megenni.



Bármi is legyen a reggeli preferenciád, egy dolgot nem tudunk biztosan; pontosan mit kellene reggelire enni? Hiszen bármennyire is nagyra törő ambíciónk, hogy minden avokádót és tojást készítsünk a pirítósunkra, a valóságban a reggeli kávé mellé a legtöbb esetben csak beszerzünk egy péksütit a legközelebbi boltból, annak ellenére, hogy valószínűleg ez a legrosszabb dolog, amit tehetünk...



„A péksütemények, a legtöbb reggelizőpehely vagy a magas cukortartalmú joghurtok fogyasztása nem ideális reggelire, mivel megemelhetik a vércukorszintet, emiatt pedig sokkal rövidebb időn belül érezhetjük éhesnek magunkat" – mondta Jenna Hope táplálkozási szakértő és a How To Stay Healthy című könyv szerzője.

forrás: Getty Images

Miért olyan fontos a reggeli?

A reggelit nem véletlenül tartják a nap legfontosabb étkezésének: a kognitív (azaz az agyi) funkcióktól kezdve mindent javíthat, növelheti az energiaszintet, javíthatja a vércukorszinted szabályozását és az emésztésed egészségét is.



„Fontos, hogy figyeljünk az étvágyunk jelzéseire, hogy mikor együnk először" - magyarázza Hope, majd így folytatja:



„A kulcstényező az, hogy ha éhesnek vagy energiaszegénynek érzed magad, fontos, hogy egyél! Emellett a nap első étkezésének tele kell lennie fehérjével és rosttal, hogy hosszabb ideig jóllakott maradj, és hogy a vércukorszinted is rendben legyen!”

Melyek a legrosszabb ételek reggelire?

Általánosságban elmondható, hogy a legrosszabb ételek, amelyeket reggelire fogyaszthatsz, magas cukortartalmúak és alacsony rost- és fehérjetartalmúak. Ezek ugyanis nem tartanak jóllakottan ebédidőig. De hogy pontosan milyen ételekről, italokról van szó? Jenna Hope dietetikus összeszedett néhány igazán rossz reggeli választást:

Cukros gabonafélék: „Sok reggelizőpehely magas hozzáadott cukortartalmú, ami hozzájárulhat a súlygyarapodáshoz, a megemelkedett vércukorszinthez és a nap későbbi szakaszában bekövetkező energiazuhanáshoz.”

Sütemények: „Az olyan süteményeknek, mint például a croissant, magas lehet a finomított szénhidrát- és hozzáadott cukortartalmuk. Gyors energialöketet adhatnak, de ez gyakran rövid ideig tart, ami később éhséghez és sóvárgáshoz vezet.”

Feldolgozott húsok: „A szalonna, a kolbászok és más feldolgozott húsok magas telített zsírtartalmúak, valamint adalékanyagokat és tartósítószereket tartalmazhatnak. Ezek rendszeres fogyasztása hozzájárulhat a szívbetegségek és más egészségügyi problémák kialakulásához.”

Cukros kávé vagy tea: „A cukorral és szirupokkal felturbózott reggeli italok, mint például az ízesített tejeskávék hozzájárulhatnak a túlzott kalóriabevitelhez és a cukorszint emelkedéséhez.”

Gyümölcslevek: „Míg a nyers gyümölcsök általában egészséges választásnak számítanak, a gyümölcslevek magas cukortartalmúak lehetnek, ráadásul hiányoznak belőlük a nyers gyümölcsökben található rostok.”

Alacsony rosttartalmú müzliszeletek: „Egyes müzliszeleteket egészségesnek hirdetnek, de magas lehet a hozzáadott cukortartalmuk, emellett szinte biztos, hogy alacsony a rosttartalmuk."

Ízesített joghurtok: „Az ízesített joghurtok gyakran tartalmaznak hozzáadott cukrot és mesterséges aromákat."

De akkor melyek a legjobb élelmiszerek reggelire?

Jenna Hope elmagyarázta, hogy a kiegyensúlyozott reggeli a makrotápanyagok - szénhidrátok, fehérjék és egészséges zsírok -, valamint a vitaminok és ásványi anyagok keverékét tartalmazza. Néhány példa a következőkre:

forrás: Getty Images

Zab: „A zab gazdag rostokban, amelyek segítenek a vércukorszint stabilan tartásában és abban, hogy hosszabb ideig jóllakottak maradjunk. Emellett összetett szénhidrátokat is biztosít a tartós energiaellátás érdekében."

Görög joghurt: „A görög joghurt magas fehérjetartalmú, ami segít az izmok helyreállításában és a jóllakottságban. Probiotikumokat is tartalmaz, amelyek elősegítik a bélrendszer egészségét, és kalciumot, amely csontok egészségéért felel."

Tojás: „A tojás szuper forrása a kiváló minőségű fehérjének és olyan alapvető tápanyagoknak, mint a kolin. Segít jóllakottan tartani és tartós energiát biztosít egész reggel."

Bogyós gyümölcsök: „Az áfonya, az eper és a málna gazdag antioxidánsokban, vitaminokban és rostokban.”

Diófélék és magvak: „A mandula, a chia magok és a lenmag jó forrásai az egészséges zsíroknak, a fehérjéknek és a rostoknak."

Avokádó: „Az avokádó tápanyagokban gazdag, egyszeresen telítetlen zsírokban gazdag élelmiszer, amelyek abszolút szívbarát. Emellett rostot, valamint különböző vitaminokat és ásványi anyagokat is tartalmaz.”

Smoothie-k: „Egy jól kiegyensúlyozott turmix gyümölcsökkel, zöldségekkel, görög joghurttal és egy egészséges zsírforrással (például dióvajjal vagy avokádóval) gyors és kényelmes reggelit biztosíthat, amely számos tápanyagot tartalmaz."

