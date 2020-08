Mivel pótoljam a krémes-édes érzést? Régi műtöttek adtak néhány ötletet, miként váltsam ki legalább egy időre a vágyakozást az édesség iránt – például, hogy ilyenkor igyak egy tejeskávét. Ez az élelmiszercsoport egyébként nem örökre tiltólistás, a műtét után bizonyos idővel már lehet édességet enni. De a videó felvételekor még nélkülöznöm kellett a hangulatjavító "gyorssegélyt", és ez nehéz volt. Most viszont már ehetek bármit. Szoktam is: csokitortát, étcsokit, töltött csokit, nápolyit, ropit, még chipset is, mégis 62 kiló vagyok most már fél éve (100-ról fogytam le). Bizonyos szabályokat azonban azóta is nagyon komolyan betartok.

Furcsa visszanézni a kövér önmagamat karcsúként. Tökéletesen emlékszem a küzdelemre, a lelkiállapotomra, de az arc ebben a videóban – hát, azzal nem az enyém, már nem tudok vele azonosulni. Megerősödtem lelkileg, megfiatalodtak a vonásaim és elégedettség látszódik rajtam, mióta normális a testalkatom. A lelki vívódásaimról és a végeredményről szóló videósorozatomban továbbra is nyomon követhetitek, miként változott meg gyökeresen az életem a műtét hatására. Végre nem vagyok az evés rabja, és nem az határozza meg a mindennapjaimat, hogy szenvedek a testemben.