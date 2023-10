Borderline személyiségzavarral él a párod? Ezt éli át nap mint nap - így segíthetsz neki

Az egyik pillanatban fent, a másikban lent érzed magad, amikor a pároddal vagy? Ha borderline személyiségzavarral él, az nap mint nap kihívást jelenthet mindkettőtök számára.

Mi pontosan a borderline személyiségzavar?

A borderline személyiségzavar egy pszichés zavar, amit érzelmi instabilitás, önképzavar, impulzivitás és instabil kapcsolatok jellemeznek. Azok, akik ezzel a zavarral élnek, gyakran élnek át intenzív hangulatingadozásokat, mert egy az egyben az érzelmeiknek vannak kiszolgáltatva, ami jelentős stresszt okozhat nekik, és a környezetüknek is.

forrás: Unsplash

A borderline személyiségzavarral élők önbizalma és önbecsülése kifejezetten alacsony, bizonytalanok magukban, rengeteg és folyamatos visszajelzést igényelnek, de még ez sem garancia a jól létükre. Hajlamosak az impulzív döntésekre: amit egyik pillanatban jó ötletnek tartanak és lelkesednek érte, azt a másik pillanatban elvetik. Az egyik pillanatban még szárnyalnak és jókedvűek, a másikban pedig depresszív állapotba kerülnek – nem egyszer látszólagos előzmény nélkül. Nem ritkák az önsértő gondolatok, cselekedetek sem, mivel nem egyszer olyan mértékű értéktelenséget és lelki fájdalmat élnek meg, amit fizikai fájdalommal igyekeznek elnyomni.

Mit érez egy borderline?

Egy borderline-nal való kapcsolat sok kihívást hordoz magában. A borderline-t az érzelmei irányítják, nincs hatalma felettük. Éppen ezért van az, hogy minden azon múlik, hogy egy-egy helyzetet miként értelmez, hogyan hat rá. Bármikor jöhet egy olyan mondat, történés, aminek hatására, ideges, feszült, depresszív lesz, ilyenkor mindent elural a negatív érzés, és nincs annak tudatában, hogy ez egy múló állapot. Vagyis, amikor egy borderline rosszul érzi magát, az azt jelenti, hogy egyre mélyebbre süllyed az érzésben, annak végtelenségében. Ilyenkor nincs az a vígasz, ami segíthetne, éppen ezért téged is könnyen magával ránthat, de minimum tehetetlennek fogod magadat érezni.

forrás: Unsplash

Mivel a borderline életét mindig az adott pillanat által kiváltott érzelem határozza meg, ezért kifejezetten impulzív, a döntései és a cselekedetei nem átgondoltak. Ez megnyilvánulhat abban is, hogy méregdrága ajándékot vesz neked, és a számlákra már nem jut pénz. De könnyen előfordulhat, hogy nagy lelkesedéssel megbeszélitek, hogy másnap elmentek kirándulni, mindent megterveztek, aztán reggel rosszkedvűen, lehangoltan ébred, és lemondja az egészet mindenféle magyarázat nélkül.

Mit lehet tenni, ha borderline a párod?

Mivel a borderline-ok saját magukat is érzelmi hullámvasútra ültetik, és hol elképesztően jónak, hol pedig mérhetetlenül rossznak érzik magukat, a párjukkal szemben is változó módon nyilvánulnak meg. Egyszer nagyon közel engednek, máskor pedig eltaszítanak. Ha a párod borderline személyiségzavarral él, fontos értened, hogy minden egyes nap küzd a saját démonjaival. A türelem és az empátia mellett tudatosítsd magadban, hogy bár a hangulatingadozásai nem neked szólnak, de téged érintenek, így, nem szabad a szőnyeg alá söpörnöd a saját jól létedet sem. Ha a párod nyitott arra, hogy szakember segítségét kérje, partner lehetsz abban, hogy megtalálja a megfelelő terapeutát, azonban tudd, hogy a terápia nem lesz egy gyalog galopp és nem is egyik pillanatról a másikra fog megtörténni a változás!

A borderline személyiségzavar a sztárvilágban is megfordul!

Galéria / 10 kép Világsztárok, akik borderline személyiségzavarral küzdenek Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria