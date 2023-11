Téged is keményen kritizál a belső hangod? Ezzel a módszerrel elhallgattathatod!

A túlzott önkritika egy olyan rossz minta, berögződés, ami káros a mentális egészségére, és az egész életedre. A belső kritikus rendszerint valamelyik kritikus szülőnk, szerettünk hangja, amit internalizáltunk, azaz a saját hangunkká vált. Önreflexióval, gyakorlással azonban leszámolhatunk vele.

A hang, ami folyamatosan kritizál

Lehet, hogy a mindennapokban nem is veszed észre a belső kritikusodat, de amikor hibázol, elrontasz valamit, kíméletlenül hibáztatni kezd. Sajnos, sokan nem is tudják, hogy mennyire kritikusak magukkal, annak ellenére, hogy a belső kritikus az egyetlen hang, amelyet folyamatosan hallanak.

A belső kritikus egy cseppet sem elnéző, a saját viselkedésünkkel, tetteinkkel kapcsolatban kíméletlen, és azt is óriási kudarcként ítéli meg, ami külső szemlélőként nézve nem az. De miért van a belső kritikusnak igazán nagy hatalma felettünk? Mert kevesen kérdőjelezzük meg, és alap, hogy igaznak élünk meg mindent, amit mond. Pedig épp a megkérdőjelezés a kulcs ahhoz, hogy kisebb legyen a befolyása.

Figyeld meg, mikor jelenik meg belső kritikusod!

Liz White, klinikai pszichológus szerint a gondolataid tudatosítása, majd önmagad kívülről szemlélése olyan készség, ami tanulható, de sok gyakorlást igényel. Abban a pillanatban, amikor észreveszed, hogy nem vagy azonos a gondolattal, létrejön egy egészséges távolság a kritikus és közted – azaz realizálhatod, hogy nem vagy egy a gondolataiddal. Ez leginkább arra hasonlít, mint amikor az égboltot szemléljük, ami hol napos, hol felhős – pont olyan változékony, mint az elménk, ami negatív és pozitív gondolatokat is generál. A szakember szerint magadra tekinthetsz úgy, mint az égboltra, a gondolataidra pedig úgy, mint a felhőkre és a napsütésre, amik jönnek-mennek, és máris elérkeztél ahhoz a ponthoz, hogy elkülönítetted magadat a gondolataidtól.

A belső kritikusod tudatosítása kezdődhet azzal, hogy lelassítasz, amikor észreveszed, hogy jelen van. Először vegyél egy lassú, mély lélegzetet, majd fordítsd a figyelmedet befelé, és tedd fel magadnak a kérdést: a belső kritikusom hangja az, amit hallok? Ha éppen ostorozod, vagy alábecsülöd magad, biztos lehetsz benne, hogy a belső kritikusod zendített rá.

Ismerd meg belső kritikusodat!

A különböző érzelmeknek megvan a saját gondolat-, érzés- és létmintájuk. Például észrevetted, hogy amikor dühös vagy, másképp fogsz gondolkodni, másképp érzel és más testérzeteid vannak, mint amikor szomorú vagy éppen elégedett vagy? Fontos tudatosítanod, hogy akármennyire is rosszul érzed magadat, nem érdemelsz kemény belső kritikát.

Életünk folyamán összetett és sokféle érzelmet, elme-és testállapotot tapasztalunk meg, amelyekkel sokszor nehéz megbirkózni. De hogyan ismerhetjük meg a belső kritikusunkat? Miután észrevetted, hogy jelen van, a pszichológus azt tanácsolja, hogy tedd fel magadnak a következő kérdéseket!

Mit üzen nekem a kritikus énem? Milyen hangszínt használ?

Milyen érzelem van a hangjában? - a belső kritikust egyik legjellemzőbb ismérve, hogy kemény, rideg, hibáztató, dühös, lenéző és frusztrált. Akárhányszor ezen érzésekkel átitatott monológ megy a fejedben, tudd, hogy az a túlzó és bűntető belső kritikusod!

Mit akar? Konkrét dolgot akar tőlem? Például arra akar rávenni, hogy meg se próbáljak valamit, mert tart a kudarctól?

Ezek a kérdések rengeteget segíthetnek abban, hogy megismerd a felszín alatt rejtőző félelmeidet, és azt a hangot, ami nem a realitásra alapoz, hanem mindig a legrosszabbra.

Állítsd le a belső kritikus spirálját!

Gyakori, hogy a rossz gondolatok addig forognak, amíg végül a negativitás és a kilátástalanság lefelé tartó spiráljába kerülsz. Ha azonban sikerül követned az előző két lépést, akkor félúton vagy ahhoz, hogy megállítsd ezt a spirált. Zárásként kérdezd meg magadtól a következőket:

Mit mondanék egy barátomnak vagy egy kisgyereknek ebben a helyzetben? Képes vagyok magamnak is ugyanazt tanácsolni?

Hogyan mondanám, milyen hangszínt használnék? Tudom magamnál is ezt a hangszínt használni?

Milyen konkrét lépéseket tennék, hogy segítsek nekik? Képes vagyok a magam érdekében is megtenni ezt?

Ha eddig nehezen ment az önsegítés, akkor ezek a kérdések abban is segíthetnek, hogy eltávolodj a problémádtól kicsit, hogy messzebbről lásd a helyzetet. Ha tudod, hogy egy barátodnak hogyan segítenél, akkor alkalmazd saját magadnál is! A pszichológus szerint nem egyik pillanatról a másikra fog eltűnni a belső kritikusod, és az önsegítés is gyakorlást igényel, de ha kitartó vagy, sokat fejlődhetsz, és idővel kevesebb kínzó, önbántó gondolatod lesz, cserébe pedig kiegyensúlyozottabb életed.

