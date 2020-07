Alig hisszük, de ő az a zenész, akinek a dalait Harry herceg (és Erzsébet királynő is) kívülről fújja

Mik derülnek ki Harry hercegről! Biztos, hogy élőben is nagyon jófej pasi lehet, hiszen imádja a

Shaggy-dalokat!

Gondoltad volna valaha? Ezt maga a zenész mesélte el, sőt: a The Guardian-nek adott interjújában az 51 éves Shaggy nemrég arról mesélt, hogy amikor évekkel ezelőtt, életében először találkozott a herceggel, az az ő dalát dúdolta neki!

Amikor Harry herceg 2012-ben Jamaicába jött a Bustamante Gyermekkórház meglátogatása miatt, a lányom úgy gondolta, egy igazi herceg jön lovon, mint

a mesekönyvekben. Akkor Harry odafordult hozzám, és azt mondta: Wow, hát annyira nem ájult el a lányod... Majd énekelni kezdte: 'It wasn't me..."

Az 'It Wasn't Me' Shaggy egyik legnépszerűbb dala, Harry pedig ezek szerint még énekelni is tudja a nótát. De meghallgattuk volna!

Shaggy azt is elmondta, szerinte a királynő is örömmel hallgatja a zenéjét, hiszen anno ő is fellépett a 92. születésnapján a Royal Albert Hall-ban, ahová Erzsébet kedvencei kaptak meghívást.

