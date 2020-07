Harry herceg újabb különös becenevet kapott: ez lesz a következő álprofilja?

Azon persze nem vagyunk meglepődve, hogy a királyi család tagjainak is vannak beceneveik, amelyeket szigorúan csak a nyilvánosság kizárásakor használnak, azonban azon már inkább, hogy Harry hercegre milyen nevet aggattak. A közeli barátai és családtagjai korábban csak Spike-nak hívták, azaz Tüskének. Minden bizonnyal korábbi, ikonikus tüsi haja miatt kapta ezt a különleges becenevet, ám ez még nem minden!

A hercegnek annyira nem volt mindez ellenére, hogy 2008 és 2012 között Spike Wells néven volt regisztrálva a Facebookra – és kb. 400 ismerőse lehetett. Bizony, akkoriban, amikor éppen Chelsy Davy-vel jártak, aztán hirtelen felszívódott a profil. Persze érhető, hogy Harrynek is szüksége volt egy csatornára, ahol tarthatja a kapcsolatot az ismerőseivel, főleg, hogy a regisztrációkor még a húszas évei elején járt. Azt, hogy csak deaktiválta, vagy teljesen törölte, nem lehet tudni, mindenesetre azóta nem aktív a profil.

Nemrégiben pedig egy újabb becenévvel gyarapodott, méghozzá nem más, mint Jon Bon Jovi aggatta rá, amikor az Unbroken című dal felvételén találkoztak, mindez azután történt, hogy Harry már bejelentette, maga mögött hagyja a királyi családot. Erről az énekes a The Chris Evans Breakfast Show-ban mesélt.

Azt kérdeztem „Mit tegyek? Hogyan szólíthatom”. Aztán rájöttem, hogy ő lesz „The Artist Formerly Known as Prince.”