Diana hercegné híresen imádta a fiait, ám az is tudvalevő volt, hogy szerette volna, ha a srácok gyermekkorát nem árnyékolja be a tény, hogy hercegnek születtek. Minden alkalmat megragadott, hogy a királyi protokollt figyelembe véve, mégis találjon rá módon, hogy a fiúk átlagosnak érezhessék magukat. A palotában persze mindig, minden a rendelkezésükre állt, így többek között a világ talán legjobb séfjei is, ám a gyerekek nem feltétlen vágytak minden nap a hercegeknek kijáró bánásmódra, na meg a klasszikus, angol fogásokra. Mit tehet ilyenkor egy anya? Diana hercegné nem csinált belőle ügyet, és ha fiai azt mondták, hogy a McDonald's-ból szeretnének ebédet, akkor azt is elintézte. Erről a korábbi királyi séf, Darren McGrady mesélt.

Emlékszem, a hercegné bejött a konyhába és azt mondta „Törölje az ebédet, kimegyünk a fiúkkal, elmegyünk a McDonald’s-ba.

A séf erre persze szabadkozni kezdett, hogy ő is csinál szívesen finom kis hamburgereket, de mint kiderült, a két hercegnek nem az étel volt a lényeg, hanem a kaland, na meg a happy meal menühöz járó kis ajándék.

A korábbi komornyik, Paul Burrell a The Mirrornak elárulta, hogy ez amolyan szombati rituálé volt náluk.

Elmentek a McDonaldsba Big Mac szendvicsért és krumpliért, majd visszajöttek és a Blind Date című műsort nézték.

Minden bizonnyal ez is egy olyan szép emlék Vilmosnak és Harrynek, amire a mai napig örömmel gondolnak vissza. Azt tudjuk, hogy Vilmos és Katalin szintén igyekeznek a körülményekhez képest a lehető leginkább „átlagosnak” nevelni a gyerekeket – talán náluk is vannak ilyen kis titkos kalandok? A válaszra minden bizonnyal várni kell még, míg valamelyik gyermekük ki nem kotyogja…

