Nem ismer határokat! Ryan Reynolds felesége helyett most Erzsébet királynőbe kötött bele

Azt már többször megtapasztaltuk, hogy Ryan Reynolds szinte nem ismer határokat, ha egy jó poénról van szó, ám általában ezeknek a trollbombáknak az áldozata felesége, Blake Lively. Blake nyilvánvalóan nem veszi magára ezeket a tréfákat, sőt, nem egy alkalommal visszavágott szerelmének, de hogy Erzsébet királynő is ilyen elnéző lesz-e a színésszel? Nos, azt nem lehet tudni.

A történet egyébként onnan indul, hogy a királynő úgy döntött, beszáll az alkoholbizniszbe, és saját kertében termett alapanyagokból készült gint dob piacra. Az érdeklődés a Buckingham Palace Gin iránt természetesen már most hatalmas, és bár még egyelőre csak előrendelni lehet, hamarosan sokan részesei lehetnek a királynő biztosította ginélménynek.

Azonban az ismert emberek között akad más is, aki pont gin készítéssel és forgalmazással foglalkozik, ez pedig Ryan Reynolds. A szálak ezen a ponton érnek össze, a sztár pedig ezúttal nem hagyta szó nélkül, hogy kicsit gúnyolódjon a konkurencián, még akkor sem, ha a konkurencia maga II. Erzsébet.

Ez a poszt landolt tehát Ryan Instáján, melyen tudatta a világgal, hogy már leadta a maga kis rendelését. Vagy mégsem? Ezzel a visszaigazoló nyomtatvánnyal ugyanis nagyon nem stimmel valami. A színész a nyomtatványt kicsit átszerkesztette. A számlázásai cím "1 Upsmanmuch Dr. Notcoolington WTF FML United Kingdom", jelentsen ezt bármi is, ám a szállítási cím még ennél is jobb. Mivel a Buckingham Palace Gin csak Angliába lesz rendelhető, Ryan belekeverte az egészbe Paul McCartney-t, a One Direction-t, meg a Downtown Abbey-t és ide rendelte a gint: "221 Baker Street, Downtown Abbey Rd. 1D4 LYF United Kingdom". A fizetési mód kanadai aprópénz, vagyis a loonie, szállítási módnak pedig a királyi űrhajót választotta. Azt mondjuk nem hinnénk, hogy a királynő reagálni erre, de azért szép próbálkozás volt, Rayen!

