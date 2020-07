Ryan Reynolds egy "jó" poénért egy egész családjából viccet csinált

Ryan Reynolds-ról már régóta tudjuk, hogy egy jó poénért szinte bármire képes. A feleségéből, -ből például rendszeresen komplett idiótát csinál az interneten, de persze tegyük hozzá, hogy nem tehetné meg ezt, ha szerelme nem venné a lapot. Blake ugyanis egy ideje már felvette a kesztyűt, és hogy ő, vagy férje szivatásai-e a jobbak, azt nem mi akarjuk eldönteni.

Egy biztos, kapcsolatuk esszenciája a humor, és úgy tűnik, ehhez három tündéri gyereküknek is hozzá kell szokniuk. Ryan Reynolds ugyanis nem is ismer se Istent, se embert, ha egy jó poénról van szó, és ezt most be is bizonyította apák napi csínyével. Landolt ugyanis az Instagramon egy szívhez szóló videó Ryan tolmácsolásában, de persze ez sem az, aminek látszik:

Amikor az első jött, az életem rögtön megváltozott. Nem gondoltam, hogy a szívem teljesebb lehet. Aztán jött a második, és bár soha nem voltam elfoglaltabb, de az élet csak még tökéletesebb lett. Néhány évvel később megérkezett a harmadik...

Kezdi a videót Ryan, ám mielőtt azt gondolnád, hogy három tündéri gyermekéről beszél, inkább nézd meg a videót.

