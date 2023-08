Méreg vagy gyógyszer az almaecet? Lerántjuk a leplet!

Az almaecet jótékony hatását már a hagyományos történelmi gyógyászatban felismerték, és olyan problémák kezelésére alkalmazták, mint például a puffadás, és a gyomorégés enyhítése, emésztési problémák kezelése, vagy épp a vércukorszint szabályozása. Kutatások szerint továbbá a fogyásban is szerepet játszik, mivel bizonyítottan étvágycsökkentő hatása van, ugyanis az almaecet lassítja a szénhidrátok emésztését és felszívódását, így járul hozzá a vércukorszint egyenletes fenntartásához, ami pedig segíthet fenntartani a teltségérzetet és csökkentheti az éhséget.

Továbbá egyes tanulmányok szerint az almaecet fokozza az anyagcserét és a zsírégetést is, mivel az ecetsav, ami az almaecet fő összetevője, növeli azoknak az enzimeknek az aktivitását, amik részt vesznek a zsírok lebontásában.

Legegyszerűbben saláták, és savanyúságok kiegészítője lehet, naponta biztonságosan 1-2 evőkanállal ajánlott belőle fogyasztani, vízzel hígítva. Fontos, hogy a javasolt mértéket nem szabad meghaladni, hiszen erősen savas hatású, így például károsíthatja a fogzománcot, de túlzott mennyiség esetén akár az emésztőrendszerre is rossz hatással lehet. Éhgyomorra, töményen semmiképp nem szabad fogyasztani!

Épp a savassága miatt alkalmazzák előszeretettel a háztartásokban is, mivel nagyon hatásos természetes tisztítószer, de számos további módon is a segítségedre lehet. Fényesre pucolhatod vele az ablakokat, a tükröket, de a járólapot és a csempét is érdemes almaecettel tisztítani. Sőt a mosásnál is gondolhatsz az almaecetre, és lecserélheted az öblítőt rá, mivel nagyon puhák lesznek tőle a ruhák.

6 szuper mosási tipp, ha nem akarod, hogy rámenjen az egész nap 6 szuper mosási tipp, ha nem akarod, hogy rámenjen az egész nap 6 szuper mosási tipp, ha nem akarod, hogy rámenjen az egész nap

Készíthetsz belőle akár erősebb koncentrátumot, ha a háztartási gépeknél a vízkő eltávolításában vennéd hasznát, de még akár a hűtőben is segíthet elűzni a kellemetlen szagokat, ha például egy kis csészében elhelyezed a felső polcon.

Ez az 5 trükk megváltoztatja az életed:

Galéria / 5 kép 5 takarítási trükk, amit a takarítónőtől tanultam Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria