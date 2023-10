Ma már egyre többen vannak tisztában vele, hogy a nagy fokú stressz, a rendszertelen evés, a mozgásszegény életmód, esetleg ülőmunka borzalmasan rosszat tesz az emésztésnek, különféle kellemetlen panaszok jelenhetnek meg, mint például hasi görcsök, hasmenés, székrekedés és sokak legrosszabb rémálma, az extra kellemetlen és állandó haspuffadás.

Puffadásról akkor beszélünk, amikor a belekben valamilyen okból rengeteg gáz képződik, ez a tünet bizonyos ételek elfogyasztása után is jelentkezhet. Ilyenkor az illető azt érzi, szétfeszül rajta a hasa, szorít a ruhája, olyan mintha teljesen tele lenne.

Ezért hat negatívan az érzelmi életre a puffadás

A stresszre sokkal fogékonyabb és érzékenyebb nők sajnos gyakran találkozhatnak a problémával, ha pedig állandóan visszatérő tünetről van szó, komoly érzelmi zavarok jöhetnek létre miatta. A puffadás könnyedén kihathat az önértékelésre, hiszen ilyenkor megnő a has térfogata, olyan, mintha hirtelen és sokat híztak volna. Olyan gondolatok cikázhatnak át a fejükön, mint, hogy mit gondolnak róluk mások, nem hiszik-e esetleg azt, hogy terhesség miatt gömbölyödik ennyire a pocakjuk. A helyzetet súlyosbítja, ha az amúgy is rettenetes testérzet mellé még zavaró hangok is társulnak, ilyenkor sokan szívesen elsüllyednének szégyenükben.

Magadra ismertél a fentiekben? Akkor szeretnénk, ha tudnád, hogy nem vagy egyedül a problémáddal, rengeteg nő és férfi éli át ezt napi szinten hozzád hasonlóan. Az emésztéssel járó hangok, zajok teljesen természetesek, irányítani nem tudod őket, nem kell miattuk aggódnod. A gyors és hatékony megoldásra pedig több ötletünk van, amelyeket most megosztunk veled, hogy a jövőben bevethesd, ha gond adódna.

Mit lehet tenni a puffadás ellen?

Ha hatékony megoldást szeretnél, mert annyira kínoz a puffadás és a vele gyakran együtt járó görcs és fájdalom, hogy eltereli a figyelmedet a mostról, a feladataidról, akkor érdemes lehet olyan készítményt választanod, amely egyszerre csillapítja ezeket a tüneteket. Bár a puffadás, a görcs és a fájdalom gyakran egyszerre fordulnak elő, a tünetek megkülönböztetése mégis nehéz, így akkor mehetsz biztosra, ha a tünetek észlelésekor kombinált készítményt használsz.

Ezen kívül a jövőben érdemes lehet odafigyelned a stresszkezelésedre, vezess be új, egészséges szokásokat, például reggeli meditációt, jógát, esti habfürdőt zenehallgatással egybekötve. Légy tudatosabb az étkezésed terén, egyél rendszeresen, de egyszerre ne sokat. Ha észrevetted, hogy bizonyos ételektől gyakrabban vagy rosszul, száműzd őket nyugodtan.