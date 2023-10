Ha így vitatkozol, nem lesz belőle veszekedés: 7 trükk az aktív hallgatáshoz

Gondolj vissza az egyik legutóbbi vitás helyzetedre, feszült beszélgetésedre, amit a életed párjával, valamelyik családtagoddal vagy esetleg a kollégáddal folytattál. Megvan? Most vedd szépen végig az emlékeid között lapozgatva, hogy valóban hallgattatok is egymásra, megvolt az aktív hallgatás fázisa? Vagy csak sok kiabálás, hangosan hadart szavak, amik végül kevés célt értek?

Az aktív hallgatás segít a vitás helyzetekben

Nem kell kétségbe esned, mert nincs ezzel semmi gond! Viszont van rá mód, hogy te is tehess azért, hogy ezek a vitás szituációk egy fokkal jobb végszót kapjanak. A szakértők szerint ugyanis az aktív hallgatás nagyszerű módja a kapcsolataid és a kommunikációs készségeid fejlesztésének. Az aktív hallgatás a kommunikáció egy olyan formája, amely megköveteli, hogy jelen legyünk az adott helyzetben, verbális és non-verbális üzeneteket fogadva a beszélőtől, és lehetőséget ad úgy reagálni, hogy a másik is tudja: célt ért nálunk. Más szóval ne nyomkodd a telefonodat, ne foglalkozz semmi mással, csak legyél teljesen ott azzal, akivel vagy. Ne vonj le elhamarkodott következtetéseket az elhangzottakkal kapcsolatban, és ne is azon gondolkodj miközben a másik beszél, hogy mivel reflektálhatsz a hallottakra, de ne is szakítsd félbe és ne tegyél fel kérdéseket.

Az aktív hallgatás során van egy beszélő és egy hallgató, és annak eszköze, hogy a beszélő megbizonyosodjon arról, hogy a meghallották és megértették őt, mielőtt a hallgatónak lehetősége nyílik megszólalni. Ennek célja az, hogy a hallgató ténylegesen meg is értse a beszélőt, és részt is vegyen a beszélgetésben. A szavak helyett meg kell hallania a mondanó tényleges tartalmát és lényegét - mondja a szakértő.

Persze ez nem jelenti azt, hogy te nem mondhatod el a véleményedet, csupán az a fontos, hogy elég teret és figyelmet biztosíts a másiknak ahhoz, hogy tudja, az általa elhangzott mondatok célt érnek majd. És ha te minden figyelmet megadsz neki, akkor remélhetőleg ez meghatározza majd a beszélgetés menetét és inspirálja majd a másikat arra, hogy ő is az aktív hallgatás módszeréve éljen.

Az ÉvaMagazin.hu írása.