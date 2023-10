4 ok, ami miatt a zöld porok a dietetikusok szerint is nagyon hasznos étrendkiegészítők

Már veled is biztos szembejött a drogériák, a bioboltok, vagy a gyógyszertárak polcain kapható, többféle zöld porok széles választéka, mint például a spirulina, a zöld tea por, a chlorella, vagy a teaként is "kávéként" is egyre népszerűbb matcha. Ha eddig még nem ismerted a hatásukat, vagy nem gondoltál rá, hogy érdemes a szokásos vitamin adagjaidat ezekkel a zöld színű étrend kiegészítőkkel is bővíteni, akkor olvass tovább. A különféle zöld poroknak ugyanis számos jótékony hatásuk van, és amellett, hogy színesebbé teheted vele például a reggeli turmixokat, még további egészségügyi előnyökkel is jár a fogyasztásuk.

A zöld porok titka abban rejlik, hogy a fő összetevő mellé számos további zöldség és gyümölcs, például papaya vagy édesgyökér-kivonat kerül hozzáadásra préselt állapotban, így ezek valódi csodaszerek, hiszen a kutatások szerint okozzák az energiát, segítenek a méregtelenítésben, erősítik az immunrendszert. De nézzük is részletesen a hatásaikat!

1. Javítják az energiaszintet

Köszönhetően a bennük lévő zöld tea kivonatnak a koffeinhez hasonló tulajdonsággal bírnak, mégsem rendelkeznek például vízhajtó hatással, így mindenképp célszerű fogyasztanod, ha például krónikus fáradtsággal küzdesz. Továbbá érdemes kiemelni a magas antioxidáns tartalmukat is, ami bizonyítottan csökkenti az oxidatív stresszt és a különböző gyulladásokat is, amivel határozottan energikusabbnak érezheted magad a mindennapokban.

2. Támogatja a természetes méregtelenítést

Bizonyos zöld porok olyan összetevőket tartalmaznak, mint a brokkoli, a kelkáposzta, a spenót és más keresztes virágú zöldségek, amelyek a kutatások szerint fokozzák a szervezet természetes megtisztulását. Emelett segítenek enyhíteni az emésztési panaszokat, és ebben a formában még puffadást sem okoznak.

3. Erősítik az immunrendszert

A változatos táplálkozás egyik legegyszerűbb módja a sokszínű ételek fogyasztásában rejlik. A zöld szín pedig a természetesség egyik jelképe is, de a jégsalátán túl is számos zöld zöldséget érdemes fogyasztani. Az egyik ilyen a fodros kel, a a másik pedig a petrezselyem, ami természetes vízhajtó, így fokozza a méregtelenítést, ez által pedig erősíti az immunrendszert. A zöld porokban általában ezeknek az őrleménye is megtalálható, amikre a közelgő vírusos szezonban feltétlen szükséged van az egészséged megőrzése érdekében.

4. A legegyszerűbb módja, hogy növeld a mindennapos zöldségfogyasztást

Lehetetlen megenni nyers, vagy főtt formában annyi vitamint és ásványi anyagot, amire a mai, felgyorsult és méreganyagokkal teli világban a szervezetünknek az egészséges működéséhez szüksége lenne. Ezért is nagyszerű megoldások a különféle étrendkiegészítők, amik koncentrált formában tartalmazzák az immunrendszer megfelelő működéséhez szükséges legfontosabb vitaminokat, és tápanyagokat.

A zöld porok mellett pedig érdemes szezonálisan friss zöldségekkel és gyümölcsökkel erősítened az immunrendszeredet. Lapozd végig a galériánkat, amiből megtudhatod, hogy mik azok a finomságok, amiket rendszeresen javasolt fogyasztanod az elkövetkező hetekben.

