A csodálatos petrezselyem: mehet salátába, zöld turmixba, szószokba - lehetőleg minél többször

A petrezselyem a Földközi-tengernél őshonos növény, két leggyakoribb típusa a francia göndör levelű és az olasz lapos levelű. Köztudottan hasznos a magas vérnyomás, allergia és a gyulladásos megbetegedések enyhítésére - ezért is az egyik leghatékonyabb növényként tartják számon a betegségmegelőzésben.

A következők miatt különösen fontos lenne hetente jópárszor fogyasztanod!

Tápanyagban gazdag

Ugyan tartalmaz szénhidrátot, fehérjét és egy kevés zsírt, a rost, A, C, K-vitamin, folát és kálium tartalma is jelentős. A K-vitamin tartalom a véralvadáshoz és a csontok egészsége szempontjából nagyon fontos. Ráadásul antioxidáns-tartalma is kiemelkedő: gazdag a flavonoid nevű antioxidánsban, a tanulmányok szerint ezek segítenek csökkenteni a vastagbélrák, a 2-es típusú cukorbetegség és a szívbetegségek kockázatát. Érdekesség ezzel kapcsolatban, hogy a szárított petrezselyem sokkal több antioxádánst tartalmaz: pontosan 17x annyit, mint a friss!

