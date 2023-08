Dr. Saundra Dalton-Smith amerikai orvos-kutató elmélete szerint az emberek 7 különböző módon fáradnak el és mindet más módszerrel kell kiheverniük.

Sokan azt gondolják, kipihenték magukat, mert eleget aludtak, valójában viszont kimaradnak a lazítás többi formájából, amire égető szükségük lenne. Az eredmény az önmegvalósító, jól teljesítő, krónikusan fáradt és kiégett egyének kultúrája. - Dr. Saundra Dalton-Smith

mondja elhíresült TED előadásában, amelyben arra is felhívja a figyelmet, hogy ki kell használni ezt a „vegyszermentes, biztonságos és hatékony alternatív terápiát. Ha egész nap a gép előtt ülsz és az esti Netflix-maraton után sem érzed magad jobban, ne csodálkozz, ugyanis teljesen lemerítetted a szenzoros tartalékaidat. Hogy ez mit jelent pontosan és milyen típusú fáradtságra mit ajánl a szakértő, azt máris kiderítheted!

Fizikai fáradtság

Ismerd fel: egy hosszú és mozgalmas nap után valószínűleg semmi másra nem vágysz, minthogy egy kád forró vízben kikapcsolódj és elnyúlj a kanapén. Egy ponton úgy érzed, ha leülsz, csak nagy erőfeszítés árán tudsz csak újra felkelni, mintha mázsás súlyokat cipelnél a válladon.

Pihend ki: Nemcsak a megfelelő mennyiségű (7-9 óra) alvás számít, hanem az is, hogy rendszert vigyél a szundizásba és próbálj minden este és reggel nagyjából ugyanabban az időben lefeküdni és felkelni. Ha teheted, napközben is iktass be egy kis pihenőidőt. Nehezen megy az elalvás? Bella Hadid például meditációs zenével hajtja álomra a fejét, ráadásul egy 2018-as brit kutatásban a megkérdezettek 62%-ának szintén ez a módszer vált be. Számos tanulmány arra is rámutatott, hogy a táplálkozásnak jelentős hatása van a fizikai kimerültségre, így elengedhetetlen a kiegyensúlyozott étkezés.

Ismerd fel, hogy milyen típusú fáradsággal van dolgod!

Így lazít a világ 2016-ban, a brit Durham Egyetemen nagyszabású kutatás keretében keresték a választ arra, hogyan szeretnek az emberek lazítani. 135 ország 18 ezer lakójától érkezett válasz, íme a toplista: olvasással

természetjárással

egyedülléttel

zenehallgatással

semmittevéssel

sétával

forró fürdővel

álmodozással

tévénézéssel

mindfulness meditációval

